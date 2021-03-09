台灣鋼鐵集團旗下專業鋼筋加工與配送通路大廠沛波鋼鐵（6248）9日公告，2月自結營收為新台幣2.02億元，較上月下滑38.13％，且較去年同期減少23.55％，累計前2月自結營收為5.28億元，較去年同期成長17.24％。

沛波表示，受到農曆春節假期工作天數減少所致，影響2月營收表現，去年過年在1月，營收比較基期不同，但累計前2月營收來看，因鋼筋單價較2020年成長15％，故整體表現優於去年同期，預計從3月份起營收會回到正軌。

根據投資台灣事務所統計，截至今年2月25日，投資台灣三大方案中有820家公司通過審核，總投資金額約為1兆1,945億元，其中在「台商回台投資」方案項目，截至2020年底有209家公司通過審核，總投資金額約有7,925億元，且大廠商在前年均已擬定投資計畫，並在近期建廠及建置產線，故國內對鋼筋等建築材料需求持續暢旺。

沛波總經理葉俊良表示，除了台商回台投資積極，加上台積電等公司在國內擴廠以及都更案陸續進入興建期，鋼筋整體市場展望佳，在近日鋼價走高且國內鋼筋需求強勁下，沛波今年營運業績可望再提升，因此公司對未來業績展望維持正向看法。

(工商 )