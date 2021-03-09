麗豐-KY（4137）在品牌力效益發威中，自結2月合併營收2.64億元，交出年增111％佳績，累計年1至2月合併營收為6.92億元，年增也有91.9％的表現。

麗豐表示，2月雖受到農曆春節長假、工作天數較少之影響，但主營通路「克麗緹娜」仍維持積極拓展規模的企圖心，截至目前「克麗緹娜」加盟店數較去年淨增加31家，目前全球總加盟店數更好達達4,797家，預期將是營運成長的重要動能。

執行長趙承佑表示，疫情改變了消費者生活方式及習慣，也強化麗豐集團對於線上消費模式的認知，日前已在天貓旗艦店推出線上“雲SPA”館，結合線下美容院SPA，讓克麗緹娜SPA護理從實體走入互聯網，也是克麗緹娜真正做到以顧客價值為導向的市場雙迴圈模式。

目前麗豐仍持續致力推進旗下「克麗緹娜」美容連鎖加盟店的銷售表現重回過往水準，也針對即將到來的換季保養需求推出保濕、多重修復、緊緻煥膚等一系列產品，並增加各式的培訓課程在線上、線下行銷活動；麗豐集團旗下還包括「新美力及天貓電商」、「雅樸麗德醫美及抗衰診所」、「RnD美甲美睫」等通路，擴大配置行銷資源，奠定業務發展的良好基礎，有機會為今年集團整體營運注入成長活水。

此外，麗豐日前與中國大陸春節強檔電影品《你好，李煥英》進行電影官方合作，包括電影官微互動、預告片合作以及電影海報、劇照、相關產品等授權，隨著該部電影在春節假期的票房大賣，同步提升消費者對於「克麗緹娜」品牌的能見度及認同度，進一步將「克麗緹娜」品牌推廣到更多不同的消費族群，亦可大幅提升店家加盟「克麗緹娜」品牌的意願。

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