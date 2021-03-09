台灣矢崎公司因應汽車市場需求量增加，增加新車種，目前急徵現場作業員，公司提供『三個月滿期獎金，並加碼新進人員的加入，每位於入社後的前三個月，每個月給予祝賀金二千元』，廣邀工作夥伴加入。為方便屏南地區求職者面試，將於3/11（四）上午9:00~11:00與屏東縣政府勞動暨青年發展處合作，於屏東縣鹽埔鄉台灣矢崎公司勞教中心辦理徵才活動。（地址：屏東縣鹽埔鄉洛陽村四維路4號）

台灣矢崎公司於1970年在屏東縣鹽埔鄉建廠設立，翌年開始生產汽車用組立電線輸出日本，1974年開始生產台灣福特六和、美國福特，1980年英國福特、1982年美國克萊斯勒等車用電線海外的輸出；1984開始生產國內汽車大廠台灣TOYOTA、1996年台灣ISUZU、2001年裕隆NISSAN、2003年台灣HONDA、2006年中華汽車、2012年LUXGEN等汽車用組立電線至今，隨著去年汽車市場需求量增加，須募集員工擴充產能，矢崎公司重視員工福利，除公司、職工福利委員會的三節禮金，另有勞動節、生日禮金及提供不定期的福利活動，備有員工餐廳、福利社可供應飯、麵等午餐飲食。

雖然去年在疫情肆虐下，公司透過層層把關生產環境不受影，曾接待產學參訪，讓參訪學生瞭解產業基本運作，除希望建立產學合作，也提供就業機會給應屆畢業生或夜間部學生，在工廠內培育更多管理層級的人才，能獲得理論與實務結合的經驗，替未來的職涯奠下良好的基礎。

矢崎公司目前實施三班制，歡迎大家一起加入矢崎的工作行列，並為汽車業產業盡一份心力。徵才資訊可洽屏東縣政府勞動暨青年發展處（08-7558048#520~522屏東就業服務台或08-8780002枋寮就業服務台）。

(工商 )