台灣大哥大旗下音樂串流服務平台MyMusic9日宣布，與誠品生活將於3月12日在誠品信義店共同舉辦大型戶外派對「青春與無限演唱會」。

「青春與無限演唱會」將由8名新生代歌手精彩演出，陣容包含曾入圍金曲獎最佳新人獎的白安，以及實力派唱將劉明湘、鹿希派、蔡黃汝、PiA吳蓓雅、GJ蔣卓嘉、鄭心慈、楊士弘等人。

此外，時值誠品32歲生日，創作才子韋禮安與眾多新星歌手也大秀音樂實力，以自創編曲與獨到風格重新演繹生日快樂歌，現已於MyMusic獨家上架。

MyMusic也特別為會員推出專屬歌單點聽活動，參加即有機會抽中iPhone 12或7-ELEVEN購物金，而針對熱愛音樂、閱讀與文藝生活的民眾與誠品會員，MyMusic祭出超值優惠，只要消費滿額或折抵誠品會員點數，就能享受3個月MyMusic無限暢聽方案。

為了呼應以青春為題的演唱會，MyMusic推出「刻在你心底的曲子」專屬點聽活動，從平台中的上萬首歌曲精心挑選出300首經典曲目，打造20、30、40世代的青春歌單，以耳熟能聞的旋律觸動不同世代的青春記憶，不僅反映出台灣流行音樂產業的歷史，也勾起在唱片行裡挑選黑膠唱片、CD、聽MP3的回憶。

MyMusic也大方祭出優惠活動，民眾於3月12日演唱會當天在誠品信義店消費金額達320元，可免費獲得3個月MyMusic無限暢聽方案。3月22日起至4月22日止，誠品人消費時折抵誠品點數1點，即能以32元的超值價格享受3個月MyMusic無限暢聽方案。

(工商 )