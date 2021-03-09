遊戲研發廠商宇峻奧汀（3546）公告2月營收，單月營收達1.77億元，年增35％、月增54％，累計今年前兩個月營收2.92億元，年增29.5％，寫下歷史新高表現。宇峻奧汀表示，2月營收成長，主要是認列單機遊戲《三國群英傳8》營收，目前銷量逼近20萬套。此外，2月適逢農曆春節、寒假等旺季因素帶動，加上旗下部分遊戲在2月份有突破性成長，才帶動營收成長。

宇峻奧汀一月以單機遊戲《三國群英傳8》打頭陣，該遊戲為經典IP，1/12推出至今目前銷售量逼近20萬套，也是宇峻1月、2月主要營運動能之一。此外，2月碰到寒假、農曆春節旺季，也帶動宇峻旗下遊戲營收有所突破。

展望第一季營運，宇峻表示，接下來將積極進軍海外市場，手遊《三國群英傳M》將在東南亞發行，惟因遊戲尚在調整當中，原訂3月在新加坡、馬來西亞、印尼等地推出，將延後到4月初正式上線。第三季也將轉往東北亞，至日本市場發行。

至於第二季將規劃《sin七大罪：魔王崇拜》在日本推出，同時也將代理營運弘煜科技的《燐光4》。2021年第三季，宇峻預計將在韓國推出《曉之軌跡M》，日本部分則預計將推出《燐光4》與《三國群英傳M》。宇峻過去以台灣市場為主，預計2021年開始，將積極往海外市場拓展，期望透過延伸至海外市場、擴大營運版圖。

(工商 )