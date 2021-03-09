中國電信9日公布，擬申請A股發行並在上海證券交易所主板上市。公司計劃發行最多120.93億股A股，佔發行後已發行總股本最多13％。

中國電信發佈公告稱，為把握數位化發展機遇，完善公司治理，拓寬融資管道，加快改革發展，推動戰略落地，實現高質量發展，本公司擬申請本次A股發行並在上海證券交易所主板上市，擬公開發行A股數量不超過120.93億股。

該公司指出，有關決議案已於9日經董事會審議通過，將提請股東於特別股東大會、內資股類別股東會議和H股類別股東會議審議批准。

中國電信9日發布的2020全年業績報告顯示，中國電信2020年營收人民幣（下同）3,936億元，年增4.7％；服務收入3,738億元，年增長4.5％；EBITDA為1,189億元，年增1.4％，本公司股東應占利潤為209億元，年增長1.6％，每股基本淨利為0.26元。

同時，5G套餐用戶達到8,650萬戶，滲透率24.6％。行動用戶達到3.51億戶，淨增1,545萬戶，用戶市占率提升至22％。有線寬帶接入收入719億元，年增長5.1％，智慧家庭收入111億元，年增長37.5％。

(工商 )