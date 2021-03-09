在台東深耕超過10年的天然手工水果冰棒，推出最低56折企業優惠，期望大家快樂吃冰，同時協助鳳梨果農度過難關。（蔡旻妤攝）

在台東深耕超過10年的天然手工水果冰棒，推出最低56折企業優惠，期望大家快樂吃冰，同時協助鳳梨果農度過難關。（蔡旻妤攝）

大陸宣布3月起禁止進口台灣鳳梨，全台由政府至企業，齊心協力搶救鳳梨。為解決台東縣鹿野鄉農民經濟與就業問題，而創立的純天然手工水果冰棒品牌「春一枝」，祭出鳳梨冰棒56折至89折不等的企業優惠，期望大家快樂吃冰，更能協助鳳梨果農度過難關。

在台東深耕超過10年的天然水果冰棒，當初品牌創立便是以解決台東鹿野農民經濟與就業問題，成立的友善交易品牌，每年鳳梨採購數量高達24公噸，以純天然手工的方式製成冰棒。

創辦人李銘煌說：「一支鳳梨冰棒從削皮、切片、製冰、包裝到物流運送，每一環節都需要人工，在採購大量鳳梨時，也創造台東就業機會，無形中建構產業完整工作鏈。」

由於鳳梨產季正值氣溫轉暖的3月至7月，不耐貯藏的鳳梨一時吃不完恐成為棄果，民眾想用實際行動挺果農，又想避免天天鳳梨吃到膩的情形下，有長期保存優勢的鳳梨冰棒和果乾，因而備受市場關注。

李銘煌表示，每年的鳳梨產季大約在3月，產地的採收順序從台南開始，一路往南至高雄、屏東，再轉至台東，採收時間長達近5個月。換句話說，輪到台東地區進入盛產採收期時，時序大約落在6、7月，屆時除了原有的內需市場，當下的環境情形是否能如同現在各界踴躍宣傳及多元銷售管道，仍是個問號。

以鳳梨冰棒來看，所使用到的1顆鳳梨果肉比例約40至60％，若連結下遊食品加工廠齊力協助，良好的調節便能產生效益，也因此，可望帶動鳳梨冰棒和鳳梨果乾銷量，強化相關加工產業鏈。

春一枝特別在這段推出台灣鳳梨冰棒特銷組合，號召企業客戶採購盒數達到滿額數量，折扣優惠最低從56折、63折、7折至89折起，平均一枝鳳梨冰棒25元，希望大家快樂吃冰，鳳梨果農不擔心。

(中時 )