民眾只要line加好友搜尋＠TCPB加好友，就可幫警察查贓車，還有查詢LINE ID是不是詐騙帳號。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

台中市警局霧峰分局秘書室主任曹振展，228連續假期偕同夫人，前往桐林山區八德巷爬山時，在一處人跡罕至的產業道路上，發現一台倒臥的機車，從警40年的他，直覺該車有問題，拿出手機打開中市警局開發的LINE官方帳號內的「小神捕」一查果然是失竊車輛，立即聯繫轄區派出所，通知車主來領回。

台中市警局霧峰分局秘書室主任曹振展，從警40年，歷任中市各區派出所長，假日經常偕同夫人到台中各登山步道登山健行，尤以霧峰附近的山區為大宗，此次他是從霧峰八德巷某處產業道路上山，翻過桐林地區一處小山，走到淨德寺時，看到一處叉路，雜木已長至路上，看似人跡罕至，好奇它通往何處，而走進看看，沒想到走進去不到100公尺，就看到一輛機車倒在路上，上面已覆蓋雜草，看似丟棄許久。

曹振展表示，因為該處人跡罕至，有台機車在哪裡，一定有問題，想起中市警局開發的LINE官方帳號，裡面有個「小神捕」連結，可以查贓車，立即拿起手機一查，果然是一部已通報失竊車輛，立即聯絡吉峰派出所，聯絡到車主到所來，由於地處偏僻，不好找，曹振展還與轄區員警，一起帶著車主上山牽回失車。

車主表示，自己是開機車行的，擁有多輛機車，一年半前該機車停在店外，因為忘記拔鑰匙，被人順手牽羊騎走，本來也沒抱著希望能找回，警察休假還不忘維護治安，值得嘉許。

中市警察局新開發的「@TCPB」LINE官方帳號，整合「AI智慧分析」功能，建置多項功能供民眾及員警下載使用，其中設有「小神捕」，提供市民「手動輸入車號」或「拍攝車牌照片」，系統AI立即進行比對辨識，還有詐騙LINE ID查詢、犯罪預防宣導專區，教導民眾防竊觀念，減少失竊風險。

(中時 )