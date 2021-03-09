陳柏惟面相五官太窄 網紅命理師:難成老大

台灣基進黨立委陳柏惟6日罷免案第一階段通過，目前第二階段罷免連署和第三階段投票正如火如荼進行。外界相當關注，到底3Q會不會被刪Q呢?《中時新聞網》特別請來網紅命理師簡少年，用面相學詳細分析陳柏惟未來的運勢。

命理師簡少年指出指「忽必烈」(左)臉大又圓有肉、眉眼距離寬闊、眼睛狹長，是富貴古人面相。陳柏惟(右)臉部雖圓潤，不過臉不夠大，五官太窄。若再寬闊一點會更有優勢。(對比圖示意圖)

簡少年表示最好的面相範例是「臉部圓潤有肉」、「眉眼間寬闊」、「有古人相」等，雖然3Q哥的面相恰好是所謂的「將軍相」帶點儒將的味道，加上臉部線條圓潤，算是富貴相的類型，然而他的面相有一個很大的缺點，甚至可能影響未來政途，那就是五官太狹窄，因此對陳柏惟來說，能爬到現在的位置，已經是很不錯了。

台灣基進黨立委陳柏惟第一階段罷免通過，簡少年表示，當中氣不足時，運勢也會跟著下降。(中時新聞網資料)

談起陳柏惟是否可能被罷免，命理師表示：「畢竟現在是民主社會，一切掌控權在人民手中，不像古時候聽天由命，光看面相就可以預言結果。」不過他還是告訴大家一個小撇步可以觀察陳柏惟的運勢，那就是聽他說話的聲音，一旦有中氣不足的感覺，就表示運勢開始耗弱，很有機會遭到罷免。

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