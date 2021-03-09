國立中山大學與口罩國家隊南六企業、高雄醫學大學三方跨域合作，針對海洋生物投入海洋化妝品系列開發案，日前在國際級多功能海洋研究船─新海研三號上簽訂合作合約，期待透過產學合作、開發嘉惠人類健康的產品。

中山大學產學長林哲信指出，三方團隊自去年10月開始討論籌備成隊，團隊的組成結合了中山大學海洋科學院於海洋生物養殖培育與鑒種技術的投入研究，高醫大在香粧品及天然藥物藥學技術的產品活性測試及後期產品試驗的資源，以及南六企業的產品規劃。

中山大學校長鄭英耀表示，三方團隊將締造更大的結盟價值，包括人才培育與產業升級。未來也將整合中山、高醫兩校的科研能量與醫學能量，從養殖、驗證到產品開發，透過產學合作讓三方合作發揮最大效益。

南六企業是國內不織布大廠，也是此次台灣防疫國家隊重要的一員，於國內外防疫貢獻上享有盛名，近年多角化經營，開發新一代的產品，跨足生物科技的版圖。2020年2月蔡英文總統參訪該公司時表示，南六是亞洲第2、世界排名20名以內的全球不織布關鍵供應廠商，讓台灣在生產口罩的過程中，可以不需要擔心口罩原料的供給。南六企業不只展現於口罩的製造，還製造生產防護衣，提供台灣在地的協助與支持。

南六董事長黃清山特別以座右銘「克服困難不服輸」勉勵並期許合作案順利進行圓滿成功，希望能藉由合作、扶植南六的事業版圖拓展。

高雄醫學大學校長鐘育志表示，高醫大既有的醫學能量結合中山大學技術加值於材料的品質控管，搭配南六於產業的關鍵技術，期待未來能開發製造出嘉惠人類健康的產品。

(中時 )