苗栗縣永和山水庫、明德水庫、鯉魚潭水庫蓄水率皆低於2成，苗栗縣政府整備整備民生、工業用水提供民眾、機關等使用，若水情持續惡化，將向經濟部爭取鯉魚潭水庫不進入分區供水，並持續呼籲民眾珍惜水資源，共同養成節水好習慣。

永和山水庫有效蓄水量348萬噸，蓄水率11.6％、明德水庫有效蓄水量130萬噸，蓄水率10.6％、鯉魚潭水庫有效蓄水量1704萬噸，蓄水率14.9％。縣府水利處指出，苗栗地區水情嚴峻，擴大自來水減壓時段至全日實施、另非工業大用水戶節水率提高至20％、同時將放寬臨時鑿井及公告取消地下水引用水量限制等措施。

水利處盤點水資源並整備抗旱公作，針對民生用水已請各鄉鎮市公所預先備妥儲水桶及評估規畫新設取水點，另有水利署在後龍鎮設置的砂濾級淨水設備，可提供每日1500噸飲用水。

工業用水部分，水利處盤點36口抗旱井提供非飲用水使用，竹南頭份水資源回收中心則設有RO級淨水設備，每日1500噸可供工業冷卻水及生活次級用水使用。

水利處說明，縣府水資源回收中心平均每日可提供約2778噸回收水量，用於非人體接觸用水。由於鯉魚潭水庫目前支援苗栗地區約5.7萬噸，水情轉為橙燈實施減量供水後節水率約0.8萬噸，但若水情轉紅燈實施分區供水，縣府將極力向經濟部爭取支援三義、銅鑼、西湖、苗栗、通霄、苑裡等地區，以不進入分區供水為原則。

(中時 )