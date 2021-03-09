全台知名的檢舉魔人「蘇大媽」蘇姓婦人，3年前大鬧台南市中西區某診所被依醫療法判刑5個月，得易科罰金。原本台南地檢署准許分3期繳納罰金，但因她違反與檢方的約定持續濫訴，檢方決定撤銷易科罰金，改令其服刑，但她不服向台南高分院提聲明異議，二審以此案已於今年元月駁回確定，基於「一事不再理」原則，9日從程序上裁定駁回。換言之，檢方撤銷罰金令其服刑的決定有理，經扣除已繳的第1期罰金，蘇婦將入獄服刑100天。

據查，蘇婦牽扯的檢舉糾紛高達上千件，光控訴公務員瀆職就有300件，濫訴行徑不僅惹怒公務員，連民眾也看不下，甚至還有民眾為表達不滿，特別成立蘇女專屬臉書粉絲頁，追蹤拍攝對方出沒的地點。

2018年9月蘇婦大鬧中西區某復健科診所時，因與醫護人員言語衝突，被診所退掛號、拒看病，她拿手機拍攝並咆哮醫療人員，並要求主管出面，還與其他病患發生口角，經診所報警後，直接被逮法辦。

經檢方依違反醫療法提起公訴後，一、二審判處蘇婦徒刑5個月，得易科罰金，經上訴最高法院駁回確定。

台南地檢署通知蘇婦執行時，因罰金高達15萬1000元，蘇以經濟能力不佳為由央求分期付款，檢方也准許分3期繳納，但要求她必須收斂濫訴、滋擾行為；不料，檢方事後發現蘇婦仍未收斂，還多次在台南地檢署內咆哮、拍打櫃台、申告法警涉嫌強制罪，被認定毫無悔意，決定撤銷易科罰金，令其服刑。對此，蘇婦不服提出聲明異議，一審先裁定駁回，二審再於今年元月29日裁定駁回確定。

蘇婦仍不服，不僅再向二審聲明異議，又對被判刑確定的醫療法案件，再以「聲請保全證據及調109年12月22日申告兼陳情筆錄」等事由，向台南高分院提出抗告。二審9日以聲明異議案已於今年元月駁回確定，基於「一事不再理」原則，從程序上裁定駁回；其餘抗告則以無理由駁回，並令不得再抗告。

(中時 )