美國海軍新聞網(USNI)8日報導，五角大廈與軍方官員日前出席哈德遜研究所線上論壇時表示，國防部複雜而曠日廢時的採購流程，妨礙美國創新以及與中國大陸科技研發並駕齊驅的能力；相較之下，北京「有效率地」複製矽谷快速決策投資戰略，利用新興小型企業與美國展開科技競賽，讓大陸在武器研發超越五角大廈。

美國防部創新部門(Defense Innovation Unit, DIU)主任布朗(Michael Brown)表示，中國大陸並沒有跟隨蘇聯的道路，全力專注於武裝力量上；相較之下，北京非常重視經濟發展。這讓北京能利用在學界、商業界、政府與軍事部門中，諸如人工智慧(AI)、機器學習等科技概念，進而影響先進武器系統。

布朗強調，透過這樣的戰略模式，北京已成為5G領先者，佔小型無人機市場的90%，將AI結合至反艦彈道飛彈等武器系統中，還追求「相當具侵略性的網路行動」。

他指出，「在北京與華府的競爭之中，科技競賽已成為這場角力的核心，而速度則是科技創新的關鍵」。但是，五角大廈的預算周期卻進度緩慢；光是五角大廈提交給國會的預算請求，在第一階段要成案就要花上2年。

美國企業研究所訪問學人，也是五角大廈產業政策前負責人葛林華德(Bill Greenwalt)表示，自蘇聯解體以來的發展，凸顯甘迺迪政府管理國防開銷的政策，在創新計劃與系統上只展現出「有限成功」。

他強調，美國究竟是和誰競爭？蘇聯採取五年計畫，中國大陸也是，但北京五年計畫的經濟競爭模式與蘇聯迥然不同。儘管數以百計的研究報告、委員會與國會，一再地警告交付延宕頻頻發生。但現實是武器研發從概念到部署的延期卻一再發生，且頻率愈來愈增加。為了推動創新，五角大廈有必要重新評估預算流程。

美國聯邦眾議院軍事委員會主席史密斯則認為，當科技企業與五角大廈打交道時，才真正見識到什麼是「讓人無法理解的官僚」，整個體系到處都阻塞。從文書作業到決策者層級，當科技持續發展的同時，任何一個人都能暫停並拖延整個計畫。

五角大廈前主計長麥卡斯克（Elaine McCusker）舉例，防地雷反伏擊車的採購過程就充滿混亂，與採購過程勞動密集的特色。當伊拉克與阿富汗戰場的士兵傷亡，因路邊炸彈與應急爆炸裝置(IED)而飆升時，甚至裝甲悍馬也無法保護士兵免受埋藏的爆裂物炸傷時，採購系統卻堅拒改變。

麥卡斯克強調，相較於過去任何時刻，如今採購系統在競爭下更有加速的必要性。就像前防長馬提斯說的，「速度的重要要性依舊成立」。空軍負責戰略、整合與需求的官員指出，目前空軍正擬定數項預算，其中一項是2022財年，另一項則為2027財年；問題是2027年的需求為何，空軍迄今仍不清楚，也讓預算編列變得非常困難，而這會讓採購系統的塞車、混亂等問題依舊存在。

麥卡斯克建議，要使預算週期更彈性，就必須停止現有慣例，即每財年之初仍持續決議與通過預算的做法。「你無法買回失去的時間，也無法挽救遭浪費的美元」。她強調，「我們需要消除致命的連鎖因素，以更快地部署需要的系統」。

(中時新聞網)