奧地利好手提姆很欣賞費德勒。（資料照／美聯社）

瑞士男網名將費德勒（Roger Federer）將在卡達網球公開賽重新回到賽場，世界排名第4的奧地利好手提姆（Dominic Thiem）很開心看到費爸再次出賽，表示仍很喜歡看費爸比賽。

費德勒在去年6月宣布因為膝傷動手術提前整季報銷，今年本來預計要從年度首場四大賽澳洲網球公開賽重新開始比賽，不過因為狀態還沒恢復到最佳，因此延後回歸的時間，直到本周卡達公開賽，喜愛費爸的球迷終於可以再看到他優雅的球技。

一直很欣賞費德勒的提姆說：「雖然我們是對手，很想在巡迴賽場上擊敗對方，但我還是很愛看他比賽。他打球的方式看起來真的很棒，還有他在網球場上的行為，都值得欣賞。」

「另一方面，我仍是費德勒的大粉絲，所以我很開心他回到比賽場上，這樣我就可以再看到他了，我覺得大家應該都跟我想的一樣，也希望他可以強勢回歸。」提姆說。

提姆是這次卡達公開賽大會頭號種子，這站比賽則是費德勒經歷兩次膝傷手術、睽違13個月首場賽事，兩人首輪都輪空，最快16強賽事才登場，提姆首戰俄羅斯克拉特塞夫（Aslan Karatsev），費爸則要和法國夏迪（Jeremy Chardy）、英國伊文斯（Daniel Evans）之間的勝方交手。

(中時 )