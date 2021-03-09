證交所表示，依據「有價證券得為融資融券標準」第2條規定辦理上市有價證券得為融資融券審查，上市股票艾姆勒（2241）自去（109）年8月26日上市至今已滿6個月，且符合前開標準之規定，爰公告自明（10）日起得為融資融券交易，即開放信用交易。

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