艾姆勒 3／10起得為融資融券交易 17:412021/03/09 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所表示，依據「有價證券得為融資融券標準」第2條規定辦理上市有價證券得為融資融券審查，上市股票艾姆勒（2241）自去（109）年8月26日上市至今已滿6個月，且符合前開標準之規定，爰公告自明（10）日起得為融資融券交易，即開放信用交易。 美徵金融交易稅 民主黨聲浪高 危老重建 華南金再立功 (工商 ) #艾姆勒 #得為融資融券 #證交所 #依據 #有價證券 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 緬甸大罷工 翁山全民盟2人遭虐死 04:102021/03/09 國際大事 新北板橋「府中這塊地」都更公告招商 09:352021/03/09 區域情報-新北 金喜善大手筆暖舉曝光 周元自揭長到185公分內幕 12:082021/03/09 娛樂 動保單位搜山查獲11只山豬吊 威力強大如血滴子 14:062021/03/09 社會 吳孟達化輕煙丁羽送最後一程 04:102021/03/09 娛樂新聞 今年傷寒本土首例現蹤 10多歲女感染源不明 14:482021/03/09 生活 竊FBI檔案密交媒體 加州男子打破50年沈默 13:422021/03/09 國際 留學圈推估 暑假後全球校園將普採疫苗護照 16:372021/03/09 生活 1分鐘讀財經》美債殖利率「坐火箭」 台股驚見4低 08:252021/03/09 財經 NBA》怪物奇兵續集 居然拖了25年 09:322021/03/09 體育 臺灣企銀 首推iPAS讓智「才」 成為公司無形資產 04:102021/03/09 產業特刊 財經熱門新聞 600城門又破 台積電季線危險 專家爆下波致命價 - 財經 中芯晶片還沒復活 股價狂瀉5％ 台廠優勢還剩多久？ - 財經 台股遭拋售715億 聯電砍最慘失守5字頭 加速遠離驚天價 - 財經 順達大方配息6.5元 連續第2年配息逾半個股本 - 財經 台塑四寶 料高標配息 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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