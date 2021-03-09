2021中華職棒9日剛結束熱身賽最後一役，3月13日即將登場一軍開幕戰，為迎接將開打的熱血賽事，3月10日起，遠傳推出「遠傳搶付」精選出一系列棒球方案，透過遠傳搶付平台申辦門號，月付399元起即可享有球帽、球衣、紀念玩偶等球隊超夯周邊商品，或是具有紀念價值、球迷必收的球星與總教練簽名球，甚至還可以到現場近距離觀賽，為支持的球隊加油。

台灣去年因疫情控制得宜，中華職棒獨步全球率先開打，今年同樣有滿滿觀賽亮點值得球迷期待，不論統一7-ELEVEN獅隊能否衛冕冠軍、還是看好中信兄弟新教頭林威助領軍捲土重來、或是期待樂天桃猿重兵部署5洋將迎戰。

3月10日至4月30日申辦遠傳與三支棒球隊包含統一7-ELEVEN獅、樂天桃猿和中信兄弟合作，申辦遠傳搶付「統一7-ELEVEN獅」5G 1399方案，可享遠傳5G優質網路服務，還能直接獲得15位知名球員含總教練的簽名大球1顆，以及1顆限定球星簽名球，與官方商品現金券10,000元。

小資族申辦4G 699方案，則可以輕鬆入手限定球星簽名球及官方商品現金券4,500元。活動期間再加碼，限量前50名申辦任一資費方案，額外再享200元的官方商品現金券。

申辦遠傳搶付「樂天桃猿零距離方案」，月付999元，除了遠傳5G免費網內通話，並提供球季期間每月2張Rock seat平日球票、以及球迷版主場球衣1件。月付1399元，可享5G上網吃到飽、免費網內通話，與球季期間每月2張Rock seat平假日球票、「客製化」球迷版主場球衣 1件、及指定球星簽名棒球1個。

遠傳搶付「中信兄弟棒球隊」方案，月付399起可獲得主場門票兌換券，還有收納夾、撲克牌、手機袋、棒球帽、漁夫帽、聲控娃娃等周邊商品。申辦5G 999以上方案，可以拿到中信兄弟主場門票兌換券高達15張，以及彭政閔引退紀念資料夾、或永恆23CHIA夜燈等明星球員商品。活動期間再加碼，前40名申辦任一資費方案，額外再享限量立正站好版小象娃娃。

(工商 )