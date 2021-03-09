有巢氏房屋分析2020年實價登錄資料發現，高雄平均購屋總價為865萬元，是4都中唯一低於1千萬元的區域，相較於平均購屋總價位居第一、高達2,584萬元的台北市，高雄房價僅為三分之一，十分親民。

另一方面，就平均購屋單價來說，自北而南遞減，雙北市房價已屬相對高檔，每坪單價自然也高，從最高的台北市每坪62.5萬元，新北市和台中市則分別為32.6萬元和22.2萬元，到高雄市僅剩17.4萬元，台北市每坪單價是高雄的3.6倍。

而在購屋坪數方面，以台中市的48.3坪最大，台北市的40.5坪最小；若進一步觀察屋齡，台北市平均屋齡25.1歲，是這四都中最老，而最年輕的則是高雄市，平均住宅屋齡為19.9歲。

有巢氏房屋勤美綠園道加盟店店東鄭珮紾指出，台中人隨著年齡增長、人口成員和社經地位增加，偏好較大坪數房型比例越來越多！30歲左右的單身人士、新婚家庭，喜歡約35坪至40坪的二房、三房房型；50歲左右的購屋者，則以40坪至50坪的大四房含車位的房型為主。鄭珮紾說，北屯區未來房市表現值得期待，捷運綠線、好市多、重劃區等題材利多，成為台中購屋CP值高的地區，目前以屋齡20至30年、總價在600萬元到900萬元的中古大樓受歡迎。

永慶不動產高雄中華藝校加盟店店東郭銘揮表示，高雄房地產有價格相對較低的優勢，目前以美術館特區、農16特區、亞洲新灣區是矚目熱區，尤其中古屋齡8至13年的兩房、三房含車位住宅大樓為主流，總價落在500萬元到1,100萬元。若是偏好透天產品，郭銘揮店東建議可往舊市區的苓雅區、新興區、鼓山區等，可尋覓到屋齡20至30年、地坪20至24坪、總價約1,300萬元到1,800萬元的透天厝。

(時報資訊)