圓點奈米(6797)2月營收2.34億元大幅成長1206.73％，昨日取得迦納政府自動化核酸萃取機台及試劑訂單，預估金額達約新台幣2.55億元，預計從3月開始出貨，營運成長可望再添一大動能。圓點奈米前2月營收5.07億元，較去年同期大增1887.63％。

全球新冠肺炎防疫檢測高度需求，圓點奈米在去年下半年進行擴產準備，因應今年訂單持續成長的出貨需求。圓點奈米陸續接獲國際領導大廠及各國政府的長期穩定訂單，包括韓國前三大檢測公司之一採購合約、全球最大檢測公司的儀器與試劑訂單及未來的擴大合作；政府標案方面，包括奧地利、阿拉伯聯合大公國、巴西、巴基斯坦、斯里蘭卡及近期新增的迦納政府等，其中，迦納政府的合約為期一年，總計訂單金額高達約台幣2.55億元。

圓點奈米除了受惠於全球新冠肺炎核酸採檢政策之外，在非新冠肺炎的檢體應用上也陸續開發許多新項目，包括應用於癌症、腫瘤篩檢以及產前胎兒篩檢的cfDNA(游離DNA)萃取試劑，Whole Blood RNA(全血RNA)萃取試劑，以及針對國人健康所特別開發的大腸癌腸道細胞萃取的Stool DNA試劑等，都是今年將量產上市的新品。

(時報資訊)