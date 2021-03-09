內蒙古日前提出將全面關停虛擬貨幣挖礦項目，要求4月底前全部退出後，大陸礦廠開始移動至四川、雲南，國外則有可能往哈薩克等中亞國家，甚至是美國。

澎湃新聞報導，歐科雲鏈研究院首席研究員李煉炫表示，內蒙古主要是火電，耗能大的產業污染環境，不利於實現生態文明、綠色發展的經濟目標，也與大陸中央政府能耗雙控的決策部署相違背。

一名礦工表示，一旦內蒙古的礦場全部退出，有管道的會直接搬到其他地區，沒有管道的會委託礦商把機器轉手，「已經有大批的機器在市面上，礦機會往四川、雲南、新疆等地遷徙，暫時可能導致全網算力下降。」

雲貴川地區的水電資源豐富，但有豐水期和枯水期之分，豐水期雨水多電力充足電價低，枯水期則雨水少電價高。因此該地區一但到了枯水期，或在新疆、甘肅等地。

海外方面，據礦機製造商嘉楠科技公布訊息，2020年6月中旬，哈薩克參議院舉行的聽證會上首次披露在加密貨幣採礦領域吸引7.15億美元投資的計劃。哈薩克就已經擁有14個加密貨幣礦場。

嘉楠科技表示，2021年其與哈薩克多家頭部礦場建立了合作關係。以AQ Group為例，作為一家大型現代化礦場，自2019年4月以來已向嘉楠科技簽署了逾25,000台礦機的訂單，涵蓋A1066Pro、A11系列和A1246多款機型。

此外，嘉楠科技還開闢了從國內到哈薩克的專線乾線物流通道，並為客戶提供一站式清關服務，協助支持客戶清關，提升交付效率。同時，中哈之間邊界開放，集裝箱免費進口，除繳納增值稅外，無需支付額外海關費用。

中國通信工業協會區塊鏈專委會輪值主席、火幣大學校長於佳寧表示，搬到哈薩克可能性是存在的，政策確實不錯，但礦機的大規模出入境肯定還是有一些比較大的問題和困難，不確定性仍較高。

另，大陸區塊鏈和加密數位資產行業研究者谷燕西表示，現在美國也是一個非常不錯的選擇，例如肯塔基州最近專門出了政策，鼓勵礦工在肯塔基挖礦。但此前一位業內人士表示，美國和加拿大人力貴，電貴，比新疆差遠了。

(工商 )