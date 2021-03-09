謝震廷近日來突在臉書爆料，指「某聲林之王冠軍」大學時期害女生為他自殺，炮轟對方走紅後自以為是大情聖，並以歌名〈噁心〉形容對方歌如其名。謝震廷9日正面點名該名歌手是李友廷，謝震廷怒嗆閱畢所有留言與媒體報導，以及李先生及其經紀公司所謂的「回應」（但根本有說等於沒說），他坦言爆炸的動機很單純，「就是李先生私下動到我的朋友們（注意是複數），表面上還跟我稱兄道弟？」

謝震廷批評：「除了覺得被背叛之外，還感到相當噁心，而我不能在公領域告知證人與證據，是因為受害者需要被保護，所以接下來的事情很單純。」直接點名李友廷：「請問李先生以及其經紀公司是要堅持告到底？還是公開開道歉記者會？」

謝震廷信誓旦旦：「證人團、證據、律師團，我這邊都已備妥，要嘛法庭上見，要嘛繼續上演小白臉裝傻充愣、自毀前程，繼續噁心大家。」對此，謝震廷經紀人表示：「目前正在積極與他聯絡，他私人發言不代表公司（種子音樂）立場。」

(中時 )