受農曆春節影響，主計總處今公布2月物價年增1.37％，創1年來新高，若排除春節月份的干擾，今年前2月平均CPI較去年同期上漲0.59％、核心CPI為0.84％，

官員解讀，國內物價平穩、沒有通膨疑慮；不過，先前寒流來襲、加上春節需求大增，雞肉大漲6.64％，創6年半來新高。

根據行政院穩定物價小組關注的17項重要物資中，雞肉大漲6.64％、雞蛋漲幅5.86％次之；官員解釋，先前寒流來襲，民眾有天冷進補需求，加上農曆年節買氣增加，雞肉才會出現大漲。

不少民眾質疑，因為擔心吃到萊豬，紛紛改吃雞肉，官員表示，豬肉價格也同步上漲2.45％，創21個月新高，強調與萊豬進口沒有關係。

主計總處官員表示，農曆年節後，民眾購買肉品需求下降，近來雞、豬肉價格都回跌了；以3月8日批發市場價格來看，豬肉每公斤從年前的近80元回跌至68.8元，雞肉(土雞)每公斤則從115元跌到106.4元。

至於旱象未解，是否會影響3、4月份的物價表現；官員認為，大雨成災、沖毀農田，供給立刻緊縮，對物價影響比旱災來得大。

官員坦言，旱象未解可能會進一步休耕，為了讓旱象對物價影響降至最低，官員根據農委會說法，不僅存糧充足，且會釋放到零售市場，稻米價格不至於有太大波動。

(中時 )