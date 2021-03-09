廣三SOGO全館感謝祭於3月17日登場於，VIP預購會也是自11日展開，預購會期間刷廣三SOGO聯名卡單筆滿888送「日式櫻花提袋乙份」。（馮惠宜攝）

新冠肺炎疫情改變生活型態，也讓電商崛起，台中春季百貨戰火從3月開打，迎接後疫情時代消費變革，業者除買千送百、會員來店禮等基本配備，有業者祭出APP線上萬元折價券及全站免運，多家業者也積極汰弱擇強進行改裝，增加體驗式消費吸引消費者入店。

中台灣有兩家年營業額破百億元的超級百貨，消費力不容小覷，上半年重頭戲購物節檔期比全國各區更早開打；其中中友百貨今年29周年慶，搶先要在3月11日展開預購；並搶先針對2F、5F進行改裝，更首度與美國知名運動品牌SKECHERS聯名開發4波會員獨享禮；且中友購物網推出線上萬元折價券及全站免運，線上線下同步享有優惠。

中友百貨企劃處經理簡聰政表示，去年全球籠罩在Covid-19疫情中，線上購物夯，中友購物網104年成立，去年度營業額成長4成，可以預見疫情已改變消費型態。而廣三SOGO總經理孫士春也坦言，廣三在樂天購物網上架，許多消費者是從北部或屏東來購物，透過電商等於把市場的餅再做大。

大魯閣新時代購物中心10日起展開「放肆青春」檔期，除了化妝品滿2千送2百，VIP會員更推出加碼回饋，卡友再加贈1佰元點8號美食餐券；希望用美食讓消費者入店消費。

另，廣三SOGO全館感謝祭於3月17日登場於，VIP預購會也是自11日展開，著重主顧客化妝品換季的囤貨商機，祭出化妝品滿兩千送兩百，廣三去年開始與電商樂天購物合作，購物節商品同步販售，且線上購物免運費。

連續多年蟬聯百貨店王的新光三越，要到四月一日才會展開購物節促銷，三月起陸續進行改裝與新櫃登場，引進「武松殿」、首選牛肉麵指標品牌「皇家傳承」等人氣名店。

營業額名列全台第四名的台中大遠百11日展開美麗購物節預購，店長藍卓成指出，該店去年迄今陸續引進合點壽司、ONE BOY等人氣名店，該檔期只是母親節熱身檔，會著重在精品、化妝品等業種全力衝刺業績。

(中時 )