陳冠安引「綠營民調」數據製作下屆民進黨主席的「藍營極機密民調 (ㄊ一ㄠˊ)」。（摘自陳冠安臉書）

媒體近日報導綠營最新民調，有關7月國民黨主席選舉，前主席朱立倫在整體民意或是國民黨支持者中皆領先其他人選。國民黨青年部主任陳冠安今天在臉書戲謔地披露「藍營極機密民調 (ㄊ一ㄠˊ)」下任民進黨主席最可能人選，副總統賴清德皆領先其他人選。

雖然陳冠安這則惡作劇文章目的在回嗆民進黨，內容數據是完全從「綠營民調」抄過來的，只是人名調換了一下，卻有綠媒電視台信以為真，發了一篇認真引用的新聞，傳為國民黨內部笑談。

以下是陳冠安臉書全文：

聽說近期有媒體披露一份「綠營」民調，但做的不是蔡英文、蘇貞昌的施政滿意度，反而是國民黨主席選舉和其他相關議題。

這樣的創意真的是突破天際，先不論要調查黨主席選情，但調查的是沒有選舉權的人，就跟問台中市民你台北市長支持誰一樣，或是「綠營」到底是誰，是民進黨還是清朝的漢人部隊？而是「綠營」幫國民黨做，不就黃鼠狼給雞拜年，除了不安好心，大概也沒別的評論了。

但今天不是要跟大家很科學很嚴謹的推論這份民調有諸多不合邏輯之處，或是談什麼陰謀論、操弄選舉之類的，而是要跟大家來加碼一份「藍營」的極機密「民調(ㄊ一ㄠˊ)」。

＃獨家揭密2024民進黨主席民調

這同樣也是一份由讀者來提供的調查，或許是因為離2024蔡英文卸任近了，「藍營」必須要有準備，要有戰略定力，因此迫不急待地先委託權威民調機構，來調查民進黨下一位黨主席的可能人選。值得稱許！

這份民調可以說相當全面，不只列出了我們新潮流的大皇子賴清德和二皇子鄭文燦，也列出正國會共主林佳龍和學運領袖林飛帆，從30歲到60歲，年齡一次涵蓋，考量得相當周到。

從數據來看，倘若單挑，無論是從整體還是民進黨支持者，大皇子都遙遙領先二皇子，即使是林佳龍或是雙林參戰，我們的務實台獨工作者賴神都是王者架式，獨派可望復興，台派即將凋零，對「綠營」來說真是可喜可賀，恭喜老爺恭喜夫人呀！

＃藍營基層獨家分析

然後關於這份民調，我也聽說有「藍營」基層分析，滿意蔡英文表現的，基本上都支持賴清德，兩者高度重疊，雖然鄭文燦比較年輕，但因為胖周瑜等不到東風，因此反而讓他支持度受傷，沒辦法獲得年輕人支持。相對的，賴清德在台獨立場上比較務實，因此更能獲得年輕世代的認同。

據「藍營」基層透露，這份民調是於2021年3月8日晚間20：00至20：05調查完成，以市話、手機、網路、郵寄的方式進行，訪問對象為20歲以上不具民進黨黨證的好公民，共完成1 097份可能有效的樣本，抽樣誤差在5％的信心水準，抽樣誤差約為±50％。

然而我也必須誠實說，「藍營」這份「民調」比「綠營民調」更周全，還公布執行單位是「藍營民調中心」，有針對成功樣本的性別、年齡、教育程度、地區以及「智商」進行加權，是不是很嚴謹，很有可信度呢～

這種用Word兩分鐘就打出來的東西，真不知道會有誰信呢。

＃民進黨要自首一下嗎

然後看到不少民進黨黨務主管，包括蔡沐霖、何孟樺居然在臉書上引用這份【綠營民調】，這是不打自招承認媒體所說【綠營】就是民進黨中央嗎？如果不是民進黨中央做的，那民進黨黨務主管引用不知名的綠營民調是哪招？不先澄清一下民進黨不是綠營、綠營不是民進黨嗎？

這份問券設計可以吐槽的點實在太多，一堆誘導性問題，連執行單位都不知道哪家，是不是連執行單位都覺得不ok不敢背書？民進黨一直說我們玩民調戰，但不好意思，我們都引用公開數據，敢用就不怕人看。政治攻防不要整天在那邊鬼鬼祟祟，開大門走大路，敢做就讓民心來檢驗。

台灣民意基金會66％不滿意蔡政府開放萊豬、54％樂見國民黨推的萊豬公投過關，這才是真民調！

(中時 )