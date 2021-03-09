位於永安活動中心旁的鹿寮會社，多了社區服務功能，開放空間除了提供二手書可以自由閱讀外，也是聚會、課後休息站的場地。（蔡旻妤攝）

專賣新鮮水果製成的冰棒店沒有店員管理，環境井然有序、相當乾淨。（蔡旻妤攝）

面積僅89.6平方公里、人口數7500餘人的台東縣鹿野鄉，除了有專賣新鮮水果製成、價格30元至60元不等的冰棒「春一枝」、義賣二手物品做為社會公益用途的「永安社區誠實商店」，以及提供二手書自由閱讀的「鹿寮會社」，在完全沒有店員、全然開放的空間販售，成為台東縣誠實商店密度最高的村落。

從冰棒店外可以發現雖然沒有店員，但一切都井然有序，環境維持得很乾淨，想吃冰就自行投下硬幣，被稱是對於人性和誠信一大考驗。永安社區發展協會總幹事廖中勳表示，由於遊客多在假日造訪，雇專責店員可能不敷成本，加上當地治安良好，創辦人李銘煌大膽以誠實商店經營。

位於武陵綠色隧道旁、由當地義工打造出懷舊風十足的誠實商店，多以義賣二手物資為主，義賣品從小物、文具、書籍等，大部分由花蓮五味屋協助提供，所得用於協助瑞源地區弱勢學童課後輔導瑞源小學堂。因當地家長大多務農或打零工維生，常常一大早出門，忙到天黑才回家，無暇陪伴小孩，該學堂由熱心志工及老師輔導陪伴，讓家長得以安心工作。

位於永安活動中心旁的鹿寮會社，不僅是二六二六市集的延伸，更多了社區服務功能，是社區多功能公益平台，開放空間除了提供二手書可以自由閱讀外，也是聚會、課後休息站的場地。

廖中勳表示，3家誠實商店的產品及用途各異，開賣至今少有收支差異甚大的情形，還可見熱心民眾直接投進千元紙鈔，可見人性誠實善良的一面。

此外，「春一枝」推出鳳梨冰最低56折企業優惠，李銘煌表示「一支鳳梨冰棒從削皮、切片、製冰、包裝到物流運送，每個環節都需要人工，也創造台東就業機會」，期望大家快樂吃冰，同時協助鳳梨果農度過難關。

(中時 )