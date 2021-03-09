台中一名男子阿明（化名）與公司已婚女同事小芬（化名）發生婚外情，2人發生性關係次數多到「數不清」，小芬後來還懷孕、引產，豈料介入小芬婚姻阿明，不顧自己是小王身份，竟然傳詢息嗆綠帽夫「愛她就尊重她」、「給她要的」、「愛就放她走」等話，小芬的丈夫看後心碎又憤怒，氣得對阿明提告求償100萬元，台中地院審理時未採信阿明的辯詞，判他應賠償小芬的丈夫60萬元。

綠帽夫控訴，阿明與妻子2018年8月至2019年10月間，在阿明的住處發生4、50次關係，老婆因此懷孕，進行引產手術，得知2人通姦後，心痛不已。

但阿明在法庭上反駁小芬丈夫的指控，喊冤辯稱，他與小芬沒有發展出婚外情，更沒有發生性行為，他是在小芬離職前半年才知道對方已婚，小芬的丈夫對他的指控完全是為了詐騙賠償金。但小芬證稱，2人發生關係的次數多到數不清，受孕期間因與丈夫關係不好，只跟阿明發生性行為，阿明可能是孩子的爸。

法院勘驗對話後發現，阿明曾傳訊息給小芬的丈夫「愛她就尊重她」、「讓她快樂」、「她覺得她為你生了二個孩子，你卻不放她自由」、「她一直想離婚」、「以後她跟你形同陌路了吧」、「你願意放她走嗎」等語，因而不採信阿明的說詞，判他應賠償60萬元，可上訴。

(中時新聞網)