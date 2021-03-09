資訊服務商精誠（6214）公告2月營收17.98億元，年減11.25％、月減36.6％。累計今年前兩月營收46.37億元，年增16.71％。

精誠表示，2021年1至2月累計營收較去年同期大幅成長，主因是高科技製造業、銀行、國營事業等大型專案驗收認列。2月份雖受農曆年假影響，本業營運表現仍較預期亮眼，主要貢獻來自金融業與高科技製造業客戶，加上中國疫情控制得宜，經濟回穩，營收也較去年同期成長。

(工商 )