精誠前二月營收46.37億元 年增16.71％ 17:492021/03/09 工商 劉季清 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 資訊服務商精誠（6214）公告2月營收17.98億元，年減11.25％、月減36.6％。累計今年前兩月營收46.37億元，年增16.71％。 精誠表示，2021年1至2月累計營收較去年同期大幅成長，主因是高科技製造業、銀行、國營事業等大型專案驗收認列。2月份雖受農曆年假影響，本業營運表現仍較預期亮眼，主要貢獻來自金融業與高科技製造業客戶，加上中國疫情控制得宜，經濟回穩，營收也較去年同期成長。 久陽2月營收1.54億元、年增129％ 中光電2月營收年增56％ (工商 ) #精誠 #月營收 #較去年同期 #前二 #資訊服務 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 橘子2月營收12億元 月增28％、年增14％ 16:512021/03/09 財經 《電機股》力達-KY出貨回到正軌 2月營收年增463.8％ 08:532021/03/09 財經 《電子通路》利機2月營收年增14％ Q1上看3成 15:072021/03/09 財經 上奇2月營收年增55％達4.95億元 寫歷年同期新高 16:102021/03/09 財經 友達2月營收年增44.7％、群創年增79.3％ 14:492021/03/09 財經 《興櫃股》力士2月營收年增1.18倍 創同期新高 09:272021/03/09 財經 《資訊服務》傳奇前2月每股稅前盈餘0.64元 08:362021/03/09 財經 《鋼鐵股》大成鋼2月營收續升 Q1更旺 12:172021/03/09 財經 《半導體》敦泰2月營收雙升 Q1估淡季不淡 15:412021/03/09 財經 《類股》廣達、仁寶2月營收年增逾5成 16:322021/03/09 財經 萬泰科2月營收 同期新高 04:102021/03/09 產業．科技 財經熱門新聞 600城門又破 台積電季線危險 專家爆下波致命價 - 財經 中芯晶片還沒復活 股價狂瀉5％ 台廠優勢還剩多久？ - 財經 台股遭拋售715億 聯電砍最慘失守5字頭 加速遠離驚天價 - 財經 順達大方配息6.5元 連續第2年配息逾半個股本 - 財經 台塑四寶 料高標配息 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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