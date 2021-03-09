消息指出，大陸金融監管機構正考慮設立一家國民養老保險公司，作為現有養老保險體系的補充，應對日漸嚴峻的人口老齡化問題所帶來的挑戰。

外電引述知情人士報導，中國銀保監會計畫由大型國有商業銀行及保險公司聯合出資，發起設立國民養老保險公司；目前發起人股東的出資額及股權比例尚未最終確定。他們並表示，該計畫仍在商討過程中，或存變數。

知情人士並稱，擬設立的國民養老保險公司是中國第三支柱養老金體系規劃中的重要組成部分，將提供個人養老保險產品，作為目前養老保險的補充。中國銀保監會未立即予以評論。

5日提交大陸全國人大審議的第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要（草案）稱，要發展多層次、多支柱養老保險體系，提高企業年金覆蓋率，規範發展第三支柱養老保險。中國的養老保險體系第一支柱為基本養老保險，第二支柱即企業年金和職業年金，第三支柱包括個人儲蓄性養老保險和商業養老保險。

中國保險行業協會11月發布的《中國養老金第三支柱研究報告》稱，未來第一二支柱將面臨壓力，短期難以實現爆發式成長。第三支柱雖目前規模較小，但具有潛力，在一定程度上能有效彌補一二支柱的不足。過去幾年中國曾嘗試第三支柱改革，如2018年推出第三支柱個人稅收遞延型商業養老保險試點，因流程繁瑣、試點額度低、金融機構和代理人銷售動力不足等原因，效果尚不明顯。

中國銀保監會主席郭樹清在上周的記者會上稱，人口老齡化是一個很大的挑戰，將採取相關措施，包括延遲退休、發展第三支柱養老保險等。

中國保險行業協會黨會長邢煒此前亦表示，十四五期間，中國老年人口據預測將突破3億，未來5～10年養老金缺口達到人民幣8～10兆元。

(工商 )