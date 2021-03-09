聯強國際集團旗下通達智能運籌9日推出到府服務支援信用卡支付模式，可望持續擴大到宅服務市場的市占率。

看準現代家庭追求優質到宅安裝與家電維修服務的需求，聯強國際集團旗下通達智能運籌，近五年積極切入高品質到宅服務市場，累計「到府服務家庭戶數」已突破86萬戶，超過一成的台灣家庭曾接受通達智能運籌的到府服務。

通達智能運籌挾著聯強集團深厚的運籌服務經驗及數位化基礎，五年前推出「到府服務業務」，一開始以鴨子划水的姿態試水溫，以聯強集團一貫的高品質與細膩的消費者端服務細節，吸引包括惠普（HP）、夏普（SHARP）、安麗（Amway）、Bosch等全球知名品牌產品的洗碗機、淨水器與大型家電，協助其到府安裝與維修服務。

尤其，技師到府服務的標準流程細緻拆解為37道工序，包含自備防滑拖鞋、穿著除臭襪等，目的是要給消費者專業又一塵不染的服務質感，均創下業界領先的記錄，也持續擴大市場。

通達智能運籌總經理林憲群表示，聯強集團早在三十年前即積極投入數位化機制建立，因此，切入到宅服務市場，即具備深厚的數位串流基礎。林憲群強調，通達智能運籌服務數位化，發展已相當成熟，技師到府服務的完整歷程，都記錄在自行開發的APP，奠定了第三方支付基礎；同時提供發票載具服務，力行節能減碳核心理念。金流串接技術，讓帳務與資訊串流更即時、更透明，是通達到府服務關鍵的里程碑。

去年第四季通達推動到府服務線上刷卡支付，2020年第四季到府服務用戶刷卡付款金額已逾百萬元，目前第三方支付平台採用SSL 256 bit加密技術以及PCI-DSS 3.2.1支付卡產業資安標準認證。

智慧家庭需求持續增溫，通達樂觀展望2021年到府服務事業，到府服務車隊持續擴編，服務團隊人數倍增，展現高度企圖，積極囊括台灣智慧家庭到府服務市場版圖。

(工商 )