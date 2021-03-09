疾管署9日表示，2020年國內無颱風侵襲，且今年臺灣西北部地區連月降雨量少，導致部分縣市已實施減壓、減量供水或停止非急需或非必要用水。雖然國內流感及腸病毒疫情低緩，但腹瀉疫情仍處於相對高點，呼籲民眾在水資源緊繃之際，仍應落實「當用則用，當省則省」的觀念，勿因節水而忽略手部衛生，同時也要注意儲水方式避免病媒蚊孳生，降低感染與傳播風險。

疾管署表示，民眾在限水期間，可視下列3種狀況進行手部清潔。第一，轉開水龍頭還有水：依「濕、搓、沖、捧、擦」的步驟洗手，但勿將水量轉到最大，搓揉手部時先關掉水龍頭，勿塗抹過多肥皂或清潔劑。

第二，沒有自來水，但仍有其他儲水或乾淨水源：可泡製3至5ppm含氯漂白水置於附有水龍頭之儲水桶，先打開儲水桶水龍頭用小水量含氯漂白水沾濕雙手搓揉約20秒後，再以少量含氯漂白水沖洗雙手，最後再另以清水洗掉殘留的漂白水。

醫師林詠青提醒，民眾防疫仍要記得勤洗手，透過飯前與便後洗手才有辦法阻斷傷寒的傳染。（圖/疾管署提供）

第三，無法取得清水且手部無明顯髒污：可使用酒精含量75％的酒精或乾洗手清潔雙手，並務必搓至完全乾燥為止；但由於酒精對諾羅病毒及腸病毒消毒效果有限，且無法取代正確洗手步驟，提醒民眾如未正確洗手，仍應避免用雙手接觸口鼻、眼睛或照顧嬰幼兒。

此外，疾管署說，民眾採取節水措施時，務必主動做好配套管理，貯存雨水或回收水再利用時，應將儲水容器加蓋，且每週澈底刷洗容器內壁一次，避免病媒蚊孳生，降低登革熱發生的風險。

(工商 )