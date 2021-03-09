美債殖利率攀升，近期台股在萬六大關前，多空交戰的非常激烈，一天開高走低，另一天開低走高，然後盤中上下震盪一、兩百點，都成為台股的家常便飯。到底何時會結束這種震盪，然後向萬六以上挺進？

筆者「獨家」揭露台股關鍵日期，台股要從美債殖利率的利空走出來的這一天，就是本周「禮拜四」前後，為何是這禮拜四呢？原因就是美國時間周三（10日）為美國10年期公債的標售日，股市要有資金回流，全要看這次10年期美公債標售買氣。

美國公債標售日程表

如果標售買氣非常好，債券價格會往上，公債殖利率會往下，股市殖利率就相對有吸引力，虎視眈眈的熱錢就會進入股市，股市就會重返榮耀；反之，如果標售買氣不佳，債券價格往下掉，公債殖利率往上，對股市將更不利，可能會有更多資金從股市轉出來，尤其殖利率低的科技股。像是特斯拉從股價高點，已經回落超過三成，資金外流的壓力非常大，如果美債殖利率又攀升太多，那恐怕會修正的更嚴重。

而筆者之所以認為台股在周四前後，會產生決定性的股市轉折，原因是來自於上一次美國10年期公債標售日後的經驗。上一次標售日是2/10，剛好就是美債10年期殖利率攀升的起漲點，而這絕對不是巧合，就是因為公債標售日的結果，會影響殖利率的走勢和對未來通膨預期。

美國10年期公債殖利率走勢圖

因此，參照兩張附圖表，筆者認為台股最搖擺不定的時期，頂多到這禮拜四，或是提早在禮拜三就出現轉折，因為3年期公債標售結果會先出來，而等到美國時間3月10日，全世界會更緊盯美國10年期公債標售結果，如果美債標售熱絡，台股就可望利空出盡，並上演絕地大反攻。

科技電子股本周表現有望先下後上，股價整理後會往上走高，2月營收超乎預期的股票，還有殖利率高加上有漲價題材的族群，都會優先衝鋒陷陣，帶領大盤往萬六邁進，所以讀者可以拭目以待，明後天台股預估會有新一波行情，必須緊盯美國公債在本周標售結果！

（本文作者為摩爾投顧投資長郭哲榮）

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(中時新聞網)