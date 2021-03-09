珍愛藻礁公投連署9日即將突破60萬大關，除吸引各界關注目光，還掀起一波政治攻防。根據一份最新民調顯示，若公投成案並進行投票，有52%民眾表示會去投票，35%民眾則表示不會；同時，還有38%民眾表示不支持在桃園大潭興建天然氣接收站。

《TVBS》今(9)日公布一份關於藻礁公投的民調，結果顯示，有52%民眾表示會去投票，35%民眾表示不會去投票，另外還有12%民眾則尚未決定是否要去投票。同時，該民調結果還顯示，表示會去投票的民眾當中，有49%表示會投不同意中油在桃園大潭藻礁海域興建三接，會同意興建三接的則有27%，另外有24%民眾沒表示明確意見。

同時，根據公投法相關規定，《TVBS》估算，以2020年總統選舉人數約1931萬人來看，公投通過門檻為同意票超過483萬票，而會去投票且將投不同意興建的比例，約佔20歲以上台灣民眾的31%，相當於599萬票，藻礁公投可能通過公投法的門檻。

針對中油在桃園大潭興建三接的爭議，該民調結果顯示，有38%民眾不支持在桃園大潭興建天然氣接收站，支持在大潭建設天然氣接收站的民眾則有22%，但值得注意的是，對該爭議沒有明確表示意見的民眾卻高達40%。

此外，《TVBS》的這份民調還進一步顯示，在有投票意願的民眾中，20至29歲及50至59歲族群當中，有高達6成會投票反對興建三接；而30至39歲及40至49歲族群，也有4成5的比例不支持興建三接。同時，在地區調查方面，直面藻礁爭議的桃竹苗地區，則有高達67%民眾表示會投票反對興建三接。

(中時新聞網)