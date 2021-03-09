台灣人愛吃炸雞排，不少店家會根據客人需求，讓他們選擇要切或不要切。不過近日一位民眾購買炸雞腿時，因向店家要求「不要切」，結帳卻被多收5元。店員的說法更令人傻眼，奇葩理由讓網友大開眼界，表示會選擇拒買。

原PO在臉書《爆怨公社》上表示，今（9日）買炸雞腿飯時，特別跟店員說「不要切」，結帳時卻被告知要多收5元。原PO心想，可能是由於要額外用紙袋裝的緣故，不過在問了店員之後，原因反而令他感到傻眼。

店員表示，「因為不切要炸比較久所以多收5元。」原PO無法接受，無奈表示，「紙袋收五塊我可以接受，但這個......有人有遇過嗎？」最後只能摸摸鼻子，並將店家列入拒絕往來戶。

貼文一出，網友對店家說法感到無言，「沒聽過這種說法，那店家為何沒事先說」、「哇賽，第一次聽到，開眼界了」、「不是都炸好再切嗎？這樣炸會好吃嗎？我會選擇不買」。

網友指出，店家若沒有事先說，不管理由為何，多收錢都無法接受，建議若遇到這種情況時，可以求助消基會。「這個我會直接拒買，還沒聽過這種的，讓他慢慢炸吧」、「沒先說：拒付，不然不要買」、「標價寫多少就是賣多少，請打給消基會」。

(中時新聞網)