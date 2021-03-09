張姓男子今（9）日在網路Po出去年底在苗栗大湖與小貨車發生的車禍，肇事的小貨車司機發生衝突後，回車上拿塑膠管遭其他人勸阻。（翻攝八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心）

高雄市29歲張姓男子去年底開車，載懷孕2個多月的妻子到苗栗大湖遊玩，車行至大湖酒莊前，張男疑似為了閃車而減速，遭後方小貨車猛力追撞，陳姓小貨車司機暴怒，一下車便痛斥張男為何煞車並狂譙髒話，2人隨即爆發推擠衝突，警方表示，肇事雙方均無酒駕，訊後依過失傷害、公然侮辱等罪送辦。

張姓男子去年12月21日上午近11時許，駕駛自小客車載著懷孕2個多月的妻子到苗栗大湖遊玩，張男沿台3線由南往北行駛至大湖酒莊前，疑似為了閃避右方車輛而減速，後方載運草莓的小貨車反應不及追撞，52歲陳姓小貨車司機當場暴怒，一下車便痛斥張男為何煞車，並以客語、台語狂飆髒話。

張姓男子護妻情緒激動，一邊打電話請警消到場處理，一邊與小貨車司機理論，怒指小貨車司機未保持安全距離，肇事雙方當街大吵並發生推擠衝突，陳男怒不可抑回到小貨車上欲拿塑膠管攻擊被人勸阻，隨後警消趕到，將因為車禍造成頸部及背部不適的張妻送醫治療。

警方調查，肇事雙方均無酒駕，但由於雙方發生激烈口角、推擠衝突堅持提告，警方訊後依過失傷害、公然侮辱等罪送辦。警方呼籲，駕駛人應注意前車狀況並保持車距，車速一快就容易肇禍，應遵守速限行駛，以維護自身及其他用路人安全。

(中時 )