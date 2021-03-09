一站式微網紅媒合平台Influenxio圈圈科技9日宣布獲Pre-A輪資金挹注，由專注消費創新領域的矽谷創投DCM獨家注資。新一輪資金將運用於產品服務開發、人才招募與海外市場拓展。Influenxio圈圈科技今日也宣布推出業界首個訂閱制微網紅行銷服務，持續協助中小企業與創作者，讓人人都有機會發揮影響力，迎向全民網紅時代。

圈圈科技創立於2018年，自創業之初便以協助中小企業做網紅行銷為目標，導入AI技術與機器學習打造一站式微網紅媒合平台。至去年底Influenxio圈圈科技平台上已累積超過萬名創作者、近6,000間品牌主加入，產出破萬篇社群貼文。新一輪資金挹注來自矽谷知名創投DCM，加上天使輪投資人台灣知名新創加速器SparkLabs Taipei的加碼投資，Influenxio圈圈科技創立至今已累積近億元台幣投資。

DCM創投公司擁有矽谷、北京、東京橫跨太平洋的三大據點，在美國及亞洲地區已投資超過400家科技公司、累積市值逾250億美元。DCM專注於投資早期與中期的軟體與服務領域新創公司，近期更協助快手於香港上市。

DCM董事合夥人林欣禾表示，Influenxio對於運用科技做好社群口碑行銷擁有獨到的見解和突破性的進展。以AI技術為本的網紅媒合平台，讓品牌能用更有效率的方式爭取消費者眼球。Influenxio也是DCM近年來唯一投資的台灣公司。

Influenxio圈圈科技打造的媒合平台導入AI技術，深度分析不同類型和規模的創作者資料庫，主動推薦品牌主合適的網紅人選，翻轉中小型企業認為網紅行銷難上手、成本高的既定印象，至今已協助橫跨餐飲、美妝、服飾等近千間品牌完成破萬次媒合。

(工商 )