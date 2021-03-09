全球領先的高效能感測器解決方案供應商艾邁斯半導體（ams AG）宣布，ams Offer GmbH（艾邁斯半導體全資子公司之一，艾邁斯半導體集團的母公司）與OSRAM Licht AG（歐司朗）簽訂的《控股和損益表轉移協議》（DPLTA）3月3日開始生效。在雙方超過110年發展歷史的基礎上，艾邁斯半導體集團將堅定不移地持續創新，致力於為未來創造先進的光學解決方案。目前，公司已授予和申請的專利已超過15,000項。

艾邁斯半導體集團執行長Alexander Everke表示，我們為光賦予智慧，將熱情注入創新。我們的目標是創造領先技術以豐富人們的生活。我們近30,000名員工遍佈全球，在感測、照明和視覺化技術領域進行創新，致力於為客戶提供創造新市場的解決方案。艾邁斯半導體和歐司朗進行合併後，我們將成為光學解決方案的全球領導者。艾邁斯半導體與歐司朗的合併將進一步培養出頂尖的人才隊伍，為我們全球約20,000家客戶提供服務，我期待與我們新的團隊進行合作。我們的技術旨在使旅程更安全、醫療診斷更有效、溝通更便捷。我們雙方將不懈地以客戶為中心。不論是發射器、光學元件、模組、檢測器、積體電路和演算法，我們都會提供出眾的光學技術和解決方案組合。

集團總部位於奧地利Premstatten和德國慕尼黑，在消費、汽車、醫療健康和工業製造領域為客戶提供服務。

用於行動、消費和其他領域的3D、光學感測和顯示技術創新。基於廣泛的高效能解決方案組合，艾邁斯半導體和歐司朗在光學感測領域處於全球領先地位。集團專注於應用創新，提供3D感測解決方案，這些方案包括VCSEL照明和NIR感測、顯示管理、影像增強和behind-OLED（BOLED）技術。合併後公司將帶來下一代低功耗高效能顯示器，並推動行動和其他應用領域的micro LED技術開發。

在汽車應用領域，合併後公司將專注車輛安全性、智慧化和電氣化的提升。公司將提供多種差異化元件和模組組合，將其應用到外部照明、信號燈、矩陣式LED前照燈、使用大功率VCSEL陣列或者邊發射雷射器的3D Lidar，用於駕駛輔助和自動駕駛，以及基於光學的座艙監控，提高旅程的安全性和舒適性。

在工業方面，包括處於領先地位的工業自動化感測、家庭和建築自動化、工業影像和相關市場。作為全球全域曝光感測的行業領導者，影像專業特長還推動了3D功能和新型工業應用，包括門禁、自動化機器人和X光掃描等。

照明解決方案是公司的基礎業務。我們的智慧創新LED技術將為照明和設計提供無限的可能性。藉由可選可調、高性價比的智慧照明技術，我們在室內照明、室外照明以及植物照明等廣泛應用領域，提供創新的可持續解決方案。

在醫療應用領域，合併後公司在電腦斷層掃描（CT）、數位X光和微型相機內視鏡的醫學影像以及UV-C消毒、病原體消毒和用於體外診斷的創新光譜感測方面處於領先地位。

(工商 )