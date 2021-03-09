凱擘大寬頻數位有線電視、高畫質數位頻道3月新上架精選生活風格節目、全台首播日劇、全新亞洲美食秀。

另外，新申辦HD148高畫質套餐享有居家生活好禮5選1，凱擘網路門市祭出光纖上網優惠方案，3月底前新申辦就送牛轉乾坤大禮包，包括智慧好禮4選1、momo幣1,000元。

凱擘大寬頻數位有線電視、高畫質數位頻道3月首推《TLC年度婚紗大賞》，節目精選《我的夢幻婚紗》系列。WAKUWAKU JAPAN（第80台）推出全台首播浪漫喜劇《Oh My Boss！戀愛放別冊》，熱愛美食不要錯過AFN亞洲美食頻道（第225台）《黛安娜的亞洲新菜》全新一季，以及每周日晚上9點播出的《探索野味：城市之旅》。

新申辦凱擘大寬頻「HD148高畫質套餐」，月付148元就能收看超過30台國內外豐富的頻道內容，選擇年約半年繳方案，享有Google Nest Mini智慧音箱(合約期15個月)、手持蒸氣掛燙機、舒感溫潤眼罩、多功能美食鍋或momo紅利金888元等居家生活好禮5選1。

凱擘大寬頻網路門市新推光纖上網開春優惠，新申辦120M (含)以上光纖上網指定方案，每月699元起，免費升級A1 Box及藍牙聲控遙控器，再送機上盒myVideo豪華月租超過20,000部影劇作品2年看到飽。

3月31日前申辦立即享牛轉乾坤大禮包，包括(1)智慧好禮4選1：把Google Nest Mini智慧音箱帶回家、免費使用Mesh WiFi子機、體驗Uniigym體感健身課程一年(含網路攝影機)或MABOW TV瑪帛電視電話服務（含網路攝影機）3個月；(2)免費暢玩GeForce NOW多款雲端遊戲30天；(3)加碼贈momo幣1,000元；(4)再送日本無線充行動電源。

(工商 )