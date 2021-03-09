南投偶戲馬拉松，3月下旬起好戲連台。（南投縣文化局提供／廖志晃南投傳真）

南投偶戲馬拉松，集點送「土黏香布袋戲DIY彩繪體驗組」。。（南投縣文化局提供／廖志晃南投傳真）

南投縣文化局首度策畫主辦的「偶戲馬拉松」，結合8個布袋戲團隊，將於3月21日起至5月22日，輪番上陣演出；觀賞節目還可以集點，集滿8場次可兌換限量400組的「土黏香布袋戲DIY彩繪體驗組」。

偶戲馬拉松好戲連台，3月27日下午2點30分，台北木偶劇團演出《土地公的煩惱》，地點在南投縣文化局演藝廳，售票演出，購票請洽兩廳院售票系統。

其他7場次演出地點，都在南投縣文化局戶外廣場，開演時間都是下午2點30分，免費自由入場，演出時間、劇團及戲碼，分別是3月21日泰興樂掌中藝術團《武林恩仇錄之母子情仇》。

3月28日藝龍布袋戲劇團《岳飛收妖》；4月18日●愉轃北管掌中實驗團─鑼鼓聲響《孔明與孟獲》；5月8日雷峰掌中劇團《孫悟空鬧天宮》；5月15日鳳舞奇觀布袋戲團《鹿角還狗哥》；5月16日五洲秋峰園掌中劇團─親子互動布袋戲《民間奇譚之鹿犬記》；5月22日昇平五洲園《美猴王大鬧水晶宮》。

今年有2團演藝團隊進駐，分別是來自台中市的極至體能舞蹈團，及台南市的稻草人現代舞蹈團。極至體能舞蹈團藝術總監石吉智表示，將以「南投Fun劇場」為理念，以開放式劇場邀請民眾進劇場一日體驗營，為社區、樂齡民眾設計含戲劇、音樂等肢體課程，以夏令營方式為國小學生激發想像力及創造力，並且針對服務志工增能培訓，並於年底時正式演出。

稻草人現代舞蹈團藝術總監羅文瑾表示，將以在地產業竹子工藝作為創作發想，，並且跨領域與竹藝術家李弘偉博士及木笛演奏家林靖瑋合作，創作一齣屬於南投的作品，預計今年10月演出。

此外，稻草人現代舞蹈團策畫豐富多元的舞蹈工作坊及音樂課程，帶領一般民眾認識現代舞，舉辦現代舞蹈舞工作坊針對專業舞蹈班學生訓練，介紹16、17世紀音樂家音樂、文藝復興時期舞蹈，以即興方式引領學員對即興創作的樂趣，並為舞蹈社學生設計4天的營隊課程。●左「手」右「雙」

(中時 )