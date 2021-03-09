日系賣場無印良品，簡約居家風格深受民眾喜愛，除了家庭用品，許多零食更是粉絲必敗商品。一名網友發文詢問，「大家有推薦什麼好吃的無印零食嗎」，內行人紛紛分享必買清單，有人甚至因為其中一種零食停產了，大發脾氣。

原PO在PTT率先發表自己喜愛的口味，「說到無印良品的零食，最愛的就是醬油仙貝，涮嘴醬油味加上仙貝的硬口感，一包可以吃超久」。可惜的是這款商品似乎已停賣，原PO說實體店面、網路都找不到。

貼文引來網友熱烈回應，共3款零食獲最多人推薦，包括花生巧克力、棉花糖、酸梅軟糖，「首推花生巧克力」、「推棉花糖跟花生巧克力」、「棉花糖好吃又大包」。有網友極力推薦酸梅軟糖，還因該商品停售氣了好一陣子，「超愛酸梅軟糖，沒賣了好傷心」。

還有部分網友推薦其他小點心，「我愛吃年輪蛋糕」、「推楓糖口味的蝴蝶碎餅」、「甘梅昆布，不過好像也沒了」。

無印良品零食區經常更新，受歡迎的不見得能成為長壽商品，有時錯過不再。網友建議，千萬不要有下次再買的想法，因為你下次去，很可能喜歡的零食已經消失了。

(中時新聞網)