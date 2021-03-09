由於愛妻在2011年的311震災中失蹤，日本東北宮城縣的64歲公車司機高松康雄，過去7年來每週都備妥裝備、下海潛水，只為完成愛妻最後的願望：「我想回家」。

日本《河北新報》報導，高松康雄的愛妻高松祐子，在距離海邊不到100公尺的一間銀行上班。311大地震發生時，祐子傳了一封簡訊給丈夫，說「沒事嗎？我想回家」後，便失去音訊。直到隔天，高松康雄才從熟人得到消息，在銀行頂樓避難的職員，全都慘遭海嘯沖走。

儘管在各個避難所和遺體安置所中不斷找尋，但祐子始終不見蹤影，最後入土埋葬的，僅有她的眼鏡，以及在銀行殘骸附近發現的行動電話。為了完成愛妻「我想回家」的願望，高松康雄敲響了當地潛水訓練中心的大門，並在2014年2月考取了日本國家認證的商用潛水執照，開始在茫茫大海之中，試圖找到與愛妻有關的蛛絲馬跡。

高松康雄每個月都會下海潛水4次，其中3次是為保持潛水技術和體力所需的訓練，最後1次則在海底進行搜索，至今已有超過470次的潛水經驗，並曾找到寫有名字的體育服、相簿等可能與其他失蹤者有關的物品。他表示，在身體無法動彈前，都會一直找下去。

日本「時事通信社」指出，在311大地震即將滿10周年的今天，宮城縣仍有1217人不見蹤影。隸屬於海上保安廳的潛水士們，至今仍經常乘船出海，在不同區域搜索失蹤者的下落。60歲婦人成田博美含著眼淚說，女兒在震災中失去下落，雖然知道很難找到，但始終無法放棄；獻給女兒和女兒同事的花束中，也堅持不願意放入代表喪事的菊花。

(中時新聞網)