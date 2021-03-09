英國名嘴皮爾斯摩根（Piers Morgan）重砲抨擊哈利王子與梅根的爆炸性專訪，反被來賓在節目上譏諷，他氣到當場從Live直播的節目中衝出攝影棚。

英國名嘴皮爾斯摩根（Piers Morgan）重砲抨擊哈利王子與梅根的爆炸性專訪，反被來賓在節目上譏諷，一言不合下，摩根氣到當場從Live直播的節目中衝出攝影棚。

綜合英國獨立電視台（ITV）、《地鐵報》（Metro）報導，哈利與梅根的專訪內容在英國炸鍋，英國名嘴皮爾斯摩根重砲抨擊專訪是對「女王及王室家族的可恥背叛」，更暗諷梅根的表現可以得奧斯卡獎，針對哈利與梅根指控英國小報媒體對他們不公平、營造出「有毒環境」，皮爾斯摩根痛批現在的媒體環境已經比黛安娜的時代好太多，更指哈利無法走出喪母之痛，但哥哥威廉王子也經歷過同樣的事，並且設法和媒體合作。

Piers Morgan just walked off the Good Morning Britain set (!!!) after co-presenter Alex Beresford defended Harry and Meghan and condemned Piers' treatment of them in yesterday's programming pic.twitter.com/mH75J8ND4O — Chris Rickett (@chrisrickett) March 9, 2021

不過一向以大砲聞名的皮爾斯摩根今（9）日也踢到鐵板，在自己主持的ITV「早安英國」（Good Morning Britain）節目上和作為嘉賓出席的ITV氣象播報員貝瑞斯福德（Alex Beresford）意見不合。

貝瑞斯福德為哈利與梅根緩頰，指出哈利夫婦面臨排山倒海的負面新聞，更強調即便是手足，應對悲劇的方式也不同，有人可以克服，有人無法走出傷痛。

貝瑞斯福德接著將砲火轉向皮爾斯摩根，對皮爾斯摩根表示，「我知道你不喜歡梅根，你已經說過很多次」，這時鏡頭拍到皮爾斯摩根緊抿著嘴唇，似乎在按耐怒火，貝瑞斯福德接續指出知道皮爾斯摩根和梅根曾經有些交情，但是梅根後來切斷兩人的關係，「梅根有權和你切斷關係，自從她切斷關係後，她有說過你什麼嗎？我不認為她有，但你卻持續批評她。」

就在此刻，皮爾斯摩根似乎被砲轟得無地自容，氣到當場站起來走出攝影棚，邊走邊對貝瑞斯福德說，「我受夠了，抱歉，你可以批評我，但不是在我的節目上。」語畢就走出攝影棚，留下搭檔主持人蕾德（Susanna Reid）及其他嘉賓。

皮爾斯摩根在節目進廣告後才回座。

(中時新聞網)