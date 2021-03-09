英國名嘴皮爾斯摩根（Piers Morgan）重砲抨擊哈利王子與梅根的爆炸性專訪，反被來賓在節目上譏諷，一言不合下，摩根氣到當場從Live直播的節目中衝出攝影棚。
綜合英國獨立電視台（ITV）、《地鐵報》（Metro）報導，哈利與梅根的專訪內容在英國炸鍋，英國名嘴皮爾斯摩根重砲抨擊專訪是對「女王及王室家族的可恥背叛」，更暗諷梅根的表現可以得奧斯卡獎，針對哈利與梅根指控英國小報媒體對他們不公平、營造出「有毒環境」，皮爾斯摩根痛批現在的媒體環境已經比黛安娜的時代好太多，更指哈利無法走出喪母之痛，但哥哥威廉王子也經歷過同樣的事，並且設法和媒體合作。
不過一向以大砲聞名的皮爾斯摩根今（9）日也踢到鐵板，在自己主持的ITV「早安英國」（Good Morning Britain）節目上和作為嘉賓出席的ITV氣象播報員貝瑞斯福德（Alex Beresford）意見不合。
貝瑞斯福德為哈利與梅根緩頰，指出哈利夫婦面臨排山倒海的負面新聞，更強調即便是手足，應對悲劇的方式也不同，有人可以克服，有人無法走出傷痛。
貝瑞斯福德接著將砲火轉向皮爾斯摩根，對皮爾斯摩根表示，「我知道你不喜歡梅根，你已經說過很多次」，這時鏡頭拍到皮爾斯摩根緊抿著嘴唇，似乎在按耐怒火，貝瑞斯福德接續指出知道皮爾斯摩根和梅根曾經有些交情，但是梅根後來切斷兩人的關係，「梅根有權和你切斷關係，自從她切斷關係後，她有說過你什麼嗎？我不認為她有，但你卻持續批評她。」
就在此刻，皮爾斯摩根似乎被砲轟得無地自容，氣到當場站起來走出攝影棚，邊走邊對貝瑞斯福德說，「我受夠了，抱歉，你可以批評我，但不是在我的節目上。」語畢就走出攝影棚，留下搭檔主持人蕾德（Susanna Reid）及其他嘉賓。
皮爾斯摩根在節目進廣告後才回座。
文章來源：Piers Morgan walks off GMB as Alex Beresford brands his behaviour 'diabolical' in wake of Meghan and Harry interview
文章來源：Piers Morgan storms off Good Morning Britain as Alex Beresford tells him: ‘Meghan Markle is entitled to cut you off’
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。