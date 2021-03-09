李國毅在《廢財2》常欺負李亦捷。（三立提供）

李國毅在三立、華視八點華劇《廢財闖天關2》中由財神轉世，變身多金霸總「CASH」，角色個性大轉變，也讓他展現更多層次的演技。他表示，過年期間休息充飽電後，拿到第二季劇本時很快就設定出表演方向，劇中要展現又壞又幽默的一面，因此把心裡某部份的搞怪、調皮拿出來放大表演，包含語速變快，肢體搭配台詞做出誇張動作，讓網友大讚「表情好生動逗趣」、「又可愛又耍寶」、「看到李國毅不一樣的一面」，還有網友特地捕捉他各式各樣的表情做了表情包。

李國毅在第二季是毒舌又自戀的霸總，還不停欺負女主角李亦捷，又壞又幽默逗趣的一面，頗受觀眾喜愛，他謙虛表示，演員只是一部戲劇的其中一環，每個環節都要環環相扣才能完成一部好作品，他對自身演技也充滿自信，「我相信自己，只要給我劇本我就可以變成角色，什麼樣的角色都歡迎來找我演出」。他也感謝導演給了很大的演出空間，讓他玩得很開心，演起來很過癮。

李國毅表示其實自己沒有設定一定要挑戰什麼角色或做什麼樣子的突破，當下只想著盡力演出，讓整部戲能有更加分的效果，喜劇的呈現方式是否成功，觀影者的感受是最真實的，「如果觀眾喜歡表示我做得還不錯，如果能再多一點時間準備，我可以做得更好。」

在《廢財2》中風趣搞笑，但其實私底下的李國毅正經多一點，有時也會突發奇想做些搞怪的事或說幽默的話，屬於能動能靜的人，所以也和李亦捷特別合得來。對於劇中常欺負李亦捷，李國毅說，謝謝她對自己的信任，兩人才能盡情發揮，「她單純直率的個性我很喜歡，也覺得自己很幸運有一個好戰友，想跟她當很久很久的朋友」。

(中時 )