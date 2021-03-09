3月起，花蓮螢火蟲陸續現蹤，光復鄉大農大富森林園區，螢光點點漫舞森林，螢火蟲生態極為豐富。（花蓮林管處提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮每年3月到5月是賞螢季節，不過今年幾波低溫來襲，螢火蟲數量不多，加上防疫需求，活動延後約半個月。經過花蓮林管處觀測後，確定「大農大富賞螢趣」將於3月11日至4月11日開放遊客賞螢，為分散人流避免群聚，票價也稍做調降，吸引民眾平日來賞螢。

光復鄉大農大富森林園區，被遊客封為是最易親近的賞螢聖地，往年約2月中旬就會由啟動賞螢活動，但今年冬天較為寒冷，螢火蟲較慢現蹤，加上防疫工作，活動較去年晚半個月。今年主題定為「螢漫平森，療癒滿分」，林管處與周邊社區合力，投入近90位社區居民參與賞螢解說培訓，今年還有14位富源國中的師生加入，結合社區故事轉化成優質的解說內容，為螢火蟲導覽解說注入新活力。

林管處長黃群策表示，今年賞螢活動配合防疫，嚴謹進行規劃與執行，希望成為台灣最早的賞螢聖地外，也能夠成為最安全且療癒身心的賞螢體驗。開幕活動定3月13、14日，剛好是白色情人節，白天有音樂表演、主題市集及多元的療癒體驗，晚上則可報名賞螢體驗。

今年的活動門票每人平日220元、假日則為250元，包含螢火蟲生態導覽解說與在地伴手禮。周五、周六則推出「螢光巴士，賞螢專車」，每人來回車票價僅要400元，連續假日每人500元，提供市區至平森園區地來回專車接送，還有免費的賞螢體驗與伴手禮。可上「大農大富平地森林園區」臉書粉絲專頁觀看。

另外，花蓮縣政府推出「花現螢火蟲」線上賞螢地圖，盤點12處適合賞螢的地點，包括北區鯉魚潭、池南國家森林遊樂區、荖溪、白鮑溪；中區則有林田山林業文化園區、馬太鞍濕地、大農大富、萬榮鄉馬遠部落；南區的瑞穗林道3.5公里處、富源國家森林遊樂區、赤科山、六十石山天池等，可至觀光處網站下載賞螢地圖。

(中時 )