美債殖利率上升，帶動科技股回檔修正，特斯拉股價遭逢重挫，自歷史高點下跌33%，然而卻有人認為這是個買進的良機。證券公司Wedbush分析師Ives直指，特斯拉股價近期修正，「現在正是最好的買入時機」。

特斯拉面對半導體晶片短缺、電動車市場競爭，傳統車廠都奮起急起直追，市佔率面臨挑戰，股價連日暴跌，較歷史高位跌幅達33%。

據《商業內幕》報導，Ives指出，現在有3大因素重創特斯拉股價，全球電動車市場競爭加劇、估值的憂慮、晶片短缺和大陸市場需求降低。但他表示，如果投資者在尋找「大量買入的機會」，不妨考慮一下特斯拉。

Ives表示，現在不是恐慌的時候，特斯拉的下跌只是短暫的。Ives在報告中指出，由於稅收的優惠、拜登的新能源政策將會刺激電動車市場的需求，因此該領域的基本面依然強勢。

Ives預測，電動車2030年將佔所有汽車中銷量的20%，較目前3%大幅成長。

Ives稱，特斯拉還有很大的上漲空間，他預測該公司的總市值將在年底達到1兆美元。若特斯拉的流通股數量沒有變動，那他的總市值5740億美元，還有75%的上漲空間才能達到1兆美元的估值。

(中時新聞網)