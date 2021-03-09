謝霆鋒與張柏芝曾有過5年婚姻。(本報系資料照)

40歲港星謝霆鋒近日上大陸「直播一姐」薇婭直播節目，同為處女座的兩人相談甚歡，還意外聊到了婚姻觀，此時謝霆鋒突然說了一句：「如果出軌了我是很不能（忍）。」讓薇婭當下表情有些尷尬，隨即cue自己的老公救場。

謝霆鋒日前上薇婭直播，兩人開心聊到處女座有強迫症的話題，薇婭：「我是處女座，但我是…就是你剛剛看到有的地方還行，但有的地方就…。」此時謝霆鋒則突然天外飛來一句：「我也是！跟著所有的細節，如果出軌了我是很…。」

謝霆鋒日前上直播，突然脫口提到出軌問題。(取自微博)

女主持薇婭笑容有點尷尬。(取自微博)

此時就有網友注意到薇婭似乎有點尷尬，仍鎮定地把老公cue來救場，「覺得很接受不了是嗎？對，海峰（老公）聽到沒？」說完眾人也尷尬地笑了起來，薇婭老公則急著澄清：「我不出軌！」

謝霆鋒的這句話也引來陸網諸多揣測，意外讓他的前妻張柏芝無辜中槍，網友紛紛留言「這是在說張柏芝吧」、「氣氛突然變得好尷尬」、「對這個男人無語到極點，薇婭只是跟他談論處女座，你倒好偏偏要往那個話題上說。你明明知道你前妻多年被這些謠言困擾，好不容易最近風平浪靜一點，你自己卻在直播給這些行銷號製作話題，不知道你是故意還是真蠢」，但也有不少人認為謝霆鋒只是單純在表達，女人出軌不能忍而已。

謝霆鋒、張柏芝曾是演藝圈恩愛的銀色夫妻檔之一，兩人2006年因拍電視劇《詠春》交往，婚後育有2子，未料這段令人羨慕的愛情仍在2011年8月對外宣稱因性格不合劃下句點，離婚後由張柏芝撫養2個兒子。

(中時新聞網)