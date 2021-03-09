天風國際證券研究與策略部副總監郭明錤指出，股王大立光短中期擁有五大潛在利多，看好鏡頭規格升級周期與新應用趨勢仍在，具長期投資價值。

郭明錤點出的五大利多包括：

一、蘋果MR（混合實境）、AR（擴增實境）頭盔將採用15顆相機模組，此裝置將顯著帶動鏡頭用量。天風國際先前預測，蘋果將在2022年中推出MR、AR頭戴式裝置，並採用Micro-OLED與數顆光學相機模組，以提供影像式穿透的AR體驗，此頭盔將配備15個相機模組，當中，八個模組用來提供影像穿透式的AR體驗、六個模組用來提供創新生物辨識、一個模組用來環境偵測。大立光為15個相機鏡頭的主要供應商，估計供應比重約60％或以上，將顯著受惠於此新趨勢。

二、大立光為下半年新款iPhone的Face ID發射端（Tx）鏡頭材質捨棄玻璃，並改用塑膠的最大贏家，此改變意味著塑膠鏡頭應用範圍更廣泛。過去市場普遍認為Tx鏡頭材質非採用玻璃不可的原因，在於避免因VCSEL運作時產生的熱而變形，但天風最新調查指出，受益於塗裝技術改善，新iPhone的Face ID TX鏡頭材質將捨棄玻璃改採塑膠。

三、大立光進入VCM市場，有利取得2022年下半年新款iPhone一體式鏡頭設計訂單，垂直整合為其競爭優勢。為縮小前相機模組的體積，郭明錤預測，新iPhone最快將在2022年下半年採用一體式鏡頭設計，此設計需要先將鏡頭與VCM組裝後再出貨至CCM。因大立光自下半年開始出貨新款iPhone VCM，故我們相信未來若蘋果採用一體式鏡頭設計，則VCM新進入者大立光可整合鏡頭設計與生產優勢，並受惠新趨勢。

四、2022年下半年新款高階iPhone長焦鏡頭可能將由6P升級至7P，長焦鏡頭因設計與生產難度高，單位售價較其他高階鏡頭高，大立光目前長焦鏡頭訂單比重約九成，故為最大受惠者。

五、憑藉良率優勢，郭明錤預期，大立光2021年iPhone的5P超廣角鏡頭市占率，將由50％提升至70～80％。下半年二款高階iPhone超廣角鏡頭升級至6P後，大立光因具設計與製造優勢，仍能保有70～80％訂單比重。

(工商 )