統一時代百貨高雄店在上周六(3/6)，以春天粉嫩櫻花為主題，首度舉辦南部戶外粉紅瑜珈派對，吸引逾百人一起體驗瑜珈的魅力。緊接下來，全台唯一的「迪士尼粉萌野餐日」將於3/13(六)-14(日)及3/20(六)-21(日)，在時代廣場上盛大登場。

現場打造10米高櫻花樹舞台，還有小熊維尼場景在樹下一起浪漫賞花，活動結合音樂、互動遊戲、[email protected]闖關任務及超過60個攤位的粉萌市集，連續兩周末，帶給民眾充實精彩的美好假期。

自2015年起，統一時代百貨高雄店每年皆為女性消費者打造專屬的野餐活動，今年以「女孩日」及「毛孩日」兩大主題，分別在3/13(六)-14(日)及3/20(六)-21(日)舉辦「迪士尼粉萌野餐日」，除了有迪士尼萌寵角色-小熊維尼、奇奇蒂蒂、桑普和邦妮融入活動場景外，並邀請宇宙人、告五人、張立昂、陳勢安、閻奕格等12組知名藝人，於午後時光獻唱動人旋律，14日下午還有國民男友黃偉晉與民眾一同共度白色情人節。

統一時代百貨高雄店表示，自3/13(六)起，連續雙周末舉辦「迪士尼粉萌野餐日」，為提供輕鬆野餐、簡單享受的美好生活體驗，準備千份會員野餐禮，內含美研社玫瑰花果茶及統一麵包丹麥菠蘿可頌，每日數量有限換完為止。活動期間，民眾開啟夢時代[email protected]闖關地圖，到指定市集攤位完成任務可獲得點數，集滿指定點數即贈驚喜小禮，點數越多，獎品價值越高。此外，持夢時代APP，還可兌換限量抽獎券，野餐四日天天抽獎，民眾有機會將喜愛的迪士尼周邊商品帶回家珍藏！

(工商 )