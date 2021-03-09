（王留）公管理處在金沙鎮設置可供應100公頃高粱田用水的灌溉示範區，取得有效緩解去年度9-10月官嶼地區高粱旱害的成果。（李金生攝）

農委會農田水利署瑠公管理處長朱建偉（右）一行今天拜會縣長楊鎮浯，研議合作解決農作灌溉用水問題。（縣府提供）

金門去年遭遇50年來最嚴重的旱災，開源節流成為當務之急，農委會農田水利署瑠公管理處長朱建偉一行今天拜會縣長楊鎮浯，就未來合作包括利用金酒放流水灌溉農作在內溝通，期待中央與地方攜手解決水荒，尋求水資源永續利用。

金門去年降雨量僅476.5毫米，不及年平均降雨量1000毫米的一半，遭遇50年最嚴重的旱災。縣府趕在今年雨季來臨前，緊急動支4000餘萬元浚深95處農塘，一旦雨水如期來到，預估可增加蓄水量約19萬立方公尺，紓解農作物大缺水的困境。

朱建偉處長在會談中指出，該處為期金門地區水資源做更有效利用，規畫短中長程3階段計畫，在跨海訪金之前已先與金酒公司洽談，討論金酒每日約400噸放流水用於灌溉農作的可能性，重點工作是與縣農會、金門大學合作水質檢測，讓放流水達到可灌溉的標準。

另外，該處過去在金沙鎮設置可供應100公頃高粱田用水的灌溉示範區，取得有效緩解去年度9-10月官嶼地區高粱旱害的成果，今年度也希望能再與縣府深化合作，進一步串聯周邊的農塘，透過基礎設施讓水源可讓更多農友使用。

縣府指出，該處的前身是瑠公農田水利會，對金門的農田水利改革協助甚多，2008年至2019年間即有相關補助計畫案28件，總投入金額高達新台幣1億765.5萬元，在與農委會、縣府及縣農會的多方合作下，地區許多農友的節水灌溉設施、抽水馬達、農用儲水塔，包括農業灌排工程，均有該會協助的項目在內。

楊鎮浯縣長表示，去年金門遭遇50年來最嚴重的旱災，金沙地灌溉示範區是金門受影響最小的區域，若能借重該管理處的專業，讓水資源能夠透過管理及循環利用，包括提供處理過的放流水給有需求的地方，將是金門農業的一大創舉。

今天出席會談者還有瑠公管理處副處長吳仲榮及縣府建設處長陳祥麟、科長鄭向廷、縣農會蔡水游理事長等人。

(中時 )