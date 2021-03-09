國民黨主席江啟臣今率眾送反萊豬、綁大選2項公投連署書到中選會，遭民進黨發言人簡舒培直指江啟臣為了圖利個人政治生涯，將公投進行政治操作，扭曲公投的本意。國民黨發言人何志勇反駁，百萬份的連署書已展現台灣人民的意志，民進黨應謙卑以對，不是在立委王定宇落難時找江啟臣「神救援」。

何志勇晚間在臉書發文指出，江啟臣身為台灣最大在野黨主席，今領銜送交「反萊豬」、「公投綁大選」兩項公投案連署書至中選會，來捍衛國人食安以及確保國民能有效行使直接民權的權力，恰如其分。

他說，今天加總超過百萬份的連署書也展現了台灣人民的意志，民進黨人應該要對此謙卑以對，而不是在立委王定宇落難時找江主席來「神救援」。如今民進黨強扯國民黨主席選舉，掩耳盜鈴，不僅是對每一位公投連署人的極度不尊重，也背離民進黨過去爭取公投的理念。

何志勇說，我們遺憾見到民進黨為執政利益，無視民意反彈與百萬連署書，遲早會被民意所反噬。呼籲大家在8月28日踴躍出門投票，您的寶貴一票才可以讓執政黨深切反省。

他說，王定宇委員因2008年率眾在台南孔廟包圍來訪的海協會副會長張銘清、並暴力相向，而「一舉成名」，後被法院宣判傷害罪定讞；去年10月美國總統川普伉儷不幸感染新冠肺炎，國民黨第一時間以英文推特發文祝福康復，並希望大家攜手努力消弭疫情，卻也遭王委員冷嘲熱諷。他實在很不想批評，尤其兒女私情本屬私領域，但真心希望王委員這次要好好深思，如何試圖做些改變帶給台灣社會多一點正面能

(中時 )