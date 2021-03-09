每個人身上或多或少都有缺點，有的人願意為愛改變，有的人卻暴露無遺，搜狐網命理專欄就點名，處女、射手、摩羯、天蠍及金牛座在戀愛中劣根性最明顯，不但不想改變，還自我感覺良好。

▍處女座

處女座是12星座當中感情潔癖最嚴重的星座，他們希望自己的愛情純潔無暇，沒有任何人打擾，所以如果在戀愛的過程中，有第三者的介入，甚至僅是跟對方關係比較親密的異性朋友，處女座也會如臨大敵，認為有人在窺視自己的東西，但是處女座不會去找對方對質，反而會將所有的負面情緒都發洩在伴侶身上。建議處女座要懂得掌握證據的重要性，很多時候只不過是無中生有。

▍射手座

射手座是12星座當中出了名會在感情中磨人的星座，他們是不折不扣的3分鐘熱度，在談戀愛的過程中熱情來得快去得也快，在對方規劃天長地久的時候，雖然射手座表面上都在笑嘻嘻，甚至也表現出格外憧憬的模樣，但其實內心早就已經在醞釀著離開，他們的個性就是如此，只是想要嘗試一下戀愛滋味，卻沒有想要跟對方天長地久的念頭，這種劣根性總讓戀人感到特別難受。

▍摩羯座

摩羯座是12星座當中談戀愛時劣根性最明顯的星座，他們希望對方可以保持優秀的一面，更加希望對方的存在可以替自己錦上添花，如果對方能力不如自己，甚至對方如果長得不夠好看，就會將對方藏起來，不願意讓任何人知道自己的戀愛史，這樣的摩羯座只會讓另一半感到絕望，畢竟所有人都希望自己的愛情可以昭告天下，希望對方可以感受到自己的熱情。

▍天蠍座

天蠍座在日常生活當中，對任何事情都表現的極其淡然，似乎都不在意，可是真正了解天蠍座的人就會知道他們的佔有欲非常強，特別是在喜歡對方的時候，天蠍座希望可以走進對方的世界，更希望對方將自己介紹給親朋好友，天蠍座從來不會隨隨便便地對待對方。與此同時，天蠍座也希望被對方當成是無可替代的存在，導致他們的劣根性格外明顯，一旦對方有任何的隱瞞，即便是善意的，天蠍座也會如臨大敵。

▍金牛座

金牛座在絕大部分的時候都會表現得格外理性，好像對待任何事情都可以運籌帷幄，可是在感情中，金牛座一旦愛上對方就會暴露所有的劣根性，在對方的面前也會變得疑神疑鬼，因為金牛座在喜歡對方的時候，總是會在對方的身上套上戀人濾鏡，會覺得對方好像什麼都好，不僅強烈缺乏安全感，更認為對方會隨時拋棄自己，這樣子的金牛座會讓另一半感到非常焦慮，畢竟並不是所有的伴侶，都希望被時時刻刻被監控。

(中時新聞網)