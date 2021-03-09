印度近日敦促美國、日本和澳洲投資印度的疫苗產能，希望透過此一「四方安全對話」的聯盟進入疫情防控領域，藉印度生產的疫苗來抵禦中國近期疫苗外交陡增的聲勢。

《路透》指出，據初步計算，北京當局已承諾通過出口和捐贈向全世界提供至少4.63億劑自產的新冠疫苗。

兩名印度政府高級官員說，美國、日本、澳洲和印度的四國聯盟在加大努力擴大全球疫苗接種，以對抗中國上升的軟實力。他們還說，作為全球最大的疫苗生產國，印度相信自己最適合引導這方面的努力。

報導說，美國國務院發言人在被問及對此有何看法時，並未提到印度請求資金幫助，也沒有說到中國，僅表示美國一心關注擴大全球疫苗接種、製造和運送。「國務卿布林肯2月18日與四方聯盟的外長進行了會談，討論了新冠疫情應對和經濟復蘇以及氣候變化等問題上的合作」，這位官員向《路透》表示。

報導說，目前澳洲政府尚未對此發表評論。日本外務大臣茂木敏充則上周五在記者會上稱，四國在2月的會議上討論「國際合作以確保發展中國家平等獲得疫苗的必要性和重要性」，但沒有做出任何決定。印度外交部發言人則未回應置評請求。

2名對四方聯盟討論有著直接瞭解的印度消息人士稱，該組織已經就全球疫苗接種舉行了數次會議。另一位消息人士表示，在2月視訊會議上，四國討論了「鼓勵發展替代性醫療供應鏈，從而減少對中國依賴」的辦法。

報導表示，正在北京召開的大陸全國政治協商會議表示，外界有聲音質疑中國通過疫苗出口來擴大地緣政治影響，這種想法十分狹隘。大陸外交部發言人華春瑩表示，中方開展疫苗國際合作，目標是使疫苗成為全球公共產品。

(中時新聞網)